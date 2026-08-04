Графики отключения света в Николаевской области на 5 и 6 августа направлены на повышение стабильности энергосистемы.

Украинцам рассказали о плановых графиках отключения света, запланированных в Николаевской области на 5 и 6 августа, сообщает Politeka.net.

Графики отключения света в Николаевской области на 5 и 6 августа будут действовать по многим адресам. Следует подготовиться к временным обесточениям: зарядить мобильные телефоны, павербанки и другие необходимые устройства, а также учесть часы отключений при планировании поездок, работы и повседневных дел.

По данным АТ «Миколаївобленерго», 5 августа с 08:00 до 17:00 ремонтные бригады будут работать в селе Васыливка. На период выполнения технических работ электроэнергию отключат на улицах:

Набережна — 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33

Сонячна — 1, 1В, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 11/1, 13, 15, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 92

Центральна — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25А, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 40, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 47, 49, 50А, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69

Кроме того, 05.08.2026, плановые отключения коснутся и села Рыбакивка. Здесь ремонтные работы продлятся с 09:00 до 17:00. В указанное время без света останутся отдельные адреса:

Молодижна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 26, 28

Поштова — 7

Спортывна — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12

Степова — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9Б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 19, 20, 22, 26

пров. Садовый — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12.

6 августа плановые ремонтные работы будут выполняться в городе Березань. Поэтому с 08:00 до 17:00 без электроэнергии временно останутся отдельные потребители, проживающие на улицах:

Березань — 1, 20, 22, 23, 26, 32, 33, 48, 49, 54, 56, 57

Набережна — 1, 6, 9

Центральна — 1, 4, 17

Кроме того, 06.08.2026 года плановые обесточивания коснутся и села Осетривка. Здесь электроснабжение будет временно прекращено с 08:00 до 17:00. Отключения будут действовать для домов, расположенных по следующим адресам:

Лыманна — 3, 5, 8, 14А, 20, 26, 28, 62, 64, 67, 68

Незалежности — 2, 13, 51, 53, 54, 55, 57

Осетривка — 23, 31, 36, 40, 42, 45, 47, 48, 64, 77, 79, 80, 93, 95

Пискарьова — 1, 1/2, 1/3, 2, 5, 6, 8, 8/1, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20/1, 22, 23, 23/1, 24, 25Б, 26, 27, 28, 30, 33, 36, 40, 41, 43, 43/1, 44, 63, 69, 74, 76, 82, 87, 89, 90.

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