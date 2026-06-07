Дефицит молочных продуктов в Одесской области рассматривается как локальное проявление более широких процессов в молочной отрасли.

Рынок продовольствия в Украине входит в период ценового давления, и среди ключевых рисков специалисты выделяют дефицит молочных продуктов в Одесской области , что может проявиться из-за сокращения производства сырья и роста себестоимости, передает Politeka.

По данным профильных ассоциаций, на ситуацию влияют военные факторы и удорожание энергоносителей, в частности, горючего. Это автоматически повышает затраты на корма для скота и содержание ферм, что отражается по всей цепи производства.

Производители фиксируют снижение закупочных цен на сырое молоко, что уменьшает мотивацию к наращиванию объемов. В результате формируется риск сокращения предложения базового сырья для переработки.

В то же время эксперты отмечают, что резкого обвала поставок на полки магазинов в ближайшее время не ожидается. Часть потенциального дефицита может компенсировать переориентацию экспорта на внутренний рынок.

По оценкам отраслевых аналитиков осенью возможно повышение цен в пределах 15–25% в зависимости от категории продукции. Это связано с сезонными колебаниями и структурными издержками производства.

Отдельно подчеркивается, что часть сырого молока традиционно устремляется на экспортные направления. При сокращении производства этот объем может остаться внутри страны, частично стабилизируя предложение.

Специалисты добавляют, что баланс на рынке будет зависеть от стоимости кормов, энергии и экономической ситуации в стране.

На этом фоне дефицит молочных продуктов в Одесской области рассматривается как локальное проявление более широких процессов в молочной отрасли, где ключевым фактором становится себестоимость производства.

Источник: fakty

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