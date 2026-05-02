Подорожчання продуктів в Одесі залишається однією з головних тем для містян, які щодня стежать за змінами цін у магазинах.

Подорожчання продуктів в Одесі зафіксовано в оновлених ринкових показниках на початок травня 2026 року, де зміни торкнулися рибної, молочної та круп’яної груп.

Інформацію про це надає Мінфін.

У сегменті живого коропа (1 кг) актуальний рівень становить 265,00 грн. У мережі Megamarket він зберігається на цьому ж значенні. Порівняно з квітнем середній індикатор піднявся з 249,23 грн до 265,00 грн, що дає приріст 19,90 грн за місяць. Денні дані показують стабільність упродовж більшої частини квітня з різким стрибком наприкінці періоду.

Молочна категорія демонструє змішану динаміку. Для «Яготинського 2,6%» (900 мл) усереднений показник становить 57,22 грн. У різних торгових точках значення коливаються від 44,99 грн до 68,00 грн. Порівняння з попереднім місяцем показує збільшення на 6,70 грн, що супроводжується нерівномірними денними коливаннями протягом квітня.

У сегменті вершків ідентичного бренду зафіксовано середній рівень 38,41 грн за упаковку 200 мл. Розбіжності між мережами залишаються відчутними: від 35,49 грн до 42,00 грн. Загальна зміна за період склала 4,87 грн.

Крупи демонструють іншу картину. Довгозернистий рис (1 кг) має середній показник 59,92 грн. У торгових мережах значення варіюються від 46,90 грн до 81,99 грн. У порівнянні з квітнем зафіксовано незначне зростання на 1,63 грн, хоча внутрішньомісячні коливання були більш помітними.

Таким чином, ринкові дані показують нерівномірні зміни у різних товарних групах, де розрив між мережами та періодичні стрибки формують загальну картину вартості базових харчових позицій.

