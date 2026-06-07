Дефіцит молочних продуктів в Одеській області розглядається як локальний прояв ширших процесів у молочній галузі.

Ринок продовольства в Україні входить у період цінового тиску, і серед ключових ризиків фахівці виділяють дефіцит молочних продуктів в Одеській області, що може проявитися через скорочення виробництва сировини та зростання собівартості, передає Politeka.

За даними профільних асоціацій, на ситуацію впливають воєнні фактори та подорожчання енергоносіїв, зокрема пального. Це автоматично підвищує витрати на корми для худоби та утримання ферм, що відбивається на всьому ланцюгу виробництва.

Виробники фіксують зниження закупівельних цін на сире молоко, що зменшує мотивацію до нарощування обсягів. У результаті формується ризик скорочення пропозиції базової сировини для переробки.

Водночас експерти зазначають, що різкого обвалу постачання на полиці магазинів найближчим часом не очікується. Частину потенційного дефіциту може компенсувати переорієнтація експорту на внутрішній ринок.

За оцінками галузевих аналітиків, восени можливе підвищення цін у межах 15–25% залежно від категорії продукції. Це пов’язують із сезонними коливаннями та структурними витратами виробництва.

Окремо підкреслюється, що частина сирого молока традиційно спрямовується на експортні напрямки. У разі скорочення виробництва цей обсяг може залишитися всередині країни, частково стабілізуючи пропозицію.

Фахівці додають, що баланс на ринку залежатиме від вартості кормів, енергії та загальної економічної ситуації у країні.

На цьому тлі дефіцит молочних продуктів в Одеській області розглядається як локальний прояв ширших процесів у молочній галузі, де ключовим фактором стає собівартість виробництва.

Джерело: fakty

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