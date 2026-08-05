Перед предоставлением документов на денежную помощь в Одесской области гражданам рекомендуют обратиться за консультацией.

Часть украинских пенсионеров, проживающих в Одесской области и достигших 80-летнего возраста, может оформить денежную помощь по уходу, сообщает Politeka.net.

Сам по себе 80-летний возраст не гарантирует автоматическое назначение выплаты. Право на помощь определяется после проверки требований, предусмотренных законодательством.

Как объясняют в Пенсионном фонде Украины, главным условием является подтвержденная потребность в постоянном постороннем уходе из-за состояния здоровья. Для этого необходимо пройти медицинское обследование и получить заключение врачебно-консультативной комиссии (ЛКК), подтверждающего необходимость такого ухода.

При рассмотрении заявления также учитывается семейное положение пенсионера, условия проживания и другие обстоятельства, которые могут влиять на право получения выплаты.

Перед подачей документов гражданам рекомендуют обратиться за консультацией в управление социальной защиты населения, Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или соответствующий орган местного самоуправления.

В Пенсионном фонде отмечают, что наличие детей не является автоматическим основанием для отказа в назначении помощи. В то же время органы соцзащиты проверяют, есть ли у пенсионера трудоспособные родственники, которые в соответствии с законом должны обеспечивать уход.

Вместе с тем, законодательство предусматривает исключения. Помощь могут назначить даже при наличии детей, если они не могут осуществлять уход по объективным причинам. В частности, если они сами являются пожилыми людьми или лицами с инвалидностью, постоянно проживают за границей, их местонахождение неизвестно или существуют другие документально подтвержденные обстоятельства или судебные решения, исключающие выполнение такой обязанности.

В случае необходимости органы социальной защиты могут запросить дополнительные документы или предоставить рекомендации по оформлению помощи.

Для оформления выплаты нужно подготовить:

заявление;

декларацию о доходах и имущественном положении (если она необходима);

вывод ЛКК о необходимости постоянного постороннего ухода;

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

пенсионное удостоверение;

другие документы по требованию органа социальной защиты.

Процедура начинается с обращения к семейному врачу, который при наличии медицинских показаний направляет пациента на врачебно-консультативную комиссию. После получения заключения ЛКК необходимо собрать пакет документов и подать его в ЦНАП или управление социальной защиты населения.

После проверки документов и оценки всех обстоятельств уполномоченный орган принимает решение. Если заявитель отвечает установленным требованиям, денежную помощь в Одесской области по уходу назначают в определенном законодательством порядке.

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