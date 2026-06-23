Доплаты для пенсионеров в Запорожской области установлены для бывших военнослужащих, которые по завершении службы содержат нетрудоспособных членов семьи и отвечают требованиям действующего законодательства, сообщает Politeka.
Механизм охватывает лиц, проходивших службу в армейских подразделениях или других силовых структурах государства. Норма распространяется на рядовой и офицерский состав, но не касается граждан с опытом только срочной подготовки без дальнейшего контрактного прохождения.
По информации Пенсионного фонда Украины, ежемесячная надбавка составляет примерно 1297 гривен за каждого удерживаемого члена семьи. Средства прилагаются к базовому пенсионному обеспечению, которое формируется с учетом выслуги лет или установленной инвалидности.
Главным условием остается подтвержденное фактическое содержание человека без трудоспособности. Речь идет о родителях пожилого возраста, муже или жене с ограничениями здоровья, а также других родственниках без самостоятельных доходов.
Доплаты пенсионерам в Запорожской области не начисляются автоматически — их назначение возможно только после личного обращения в соответствующие учреждения.
Процедура оформления предусматривает представление заявления и пакета документов, среди которых паспорт, идентификационный код, подтверждение семейных связей и медицинские справки о состоянии содержащегося лица. Точность внесенных данных влияет на сроки обработки обращения.
Также следует отметить, что решение принимается после проверки всех материалов и соответствия установленным нормам пенсионного обеспечения.
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