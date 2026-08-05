Графики отключения света в Черниговской области на 6 и 7 августа запланированы по разным временным промежуткам.

Украинцев предупредили о графиках отключения света в Черниговской области на 6 и 7 августа, которые вводятся через плановые работы, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Черниговской области на 6 и 7 августа вводятся по многим адресам. Жителям области рекомендуют заранее подготовиться к временным неудобствам: зарядить мобильные телефоны, павербанки и другие важные устройства, а также учесть часы отключений при планировании своего дня.

По данным АТ «Черниговоблэнерго», 6 августа плановые работы будут проводиться в селе Евмынка. Электроснабжение будет временно прекращено с 09:00 до 18:00. В этот период без света останутся отдельные потребители по следующим адресам:

Перемогы — 18, 19, 20Б, 21, 22А, 23, 24, 25, 26А, 28, 30, 31, 34, 36, 36Б, 37, 37А, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 56



В тот же день масштабные ремонтные работы будут продолжаться и в Остере. Здесь отключения электроэнергии запланированы с 09:00 до 19:00. Обесточение коснутся домов, расположенных на многочисленных улицах:

Деснянська — 10, 22, 24, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37А, 38, 39, 40, 40А, 42, 42А, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 48А, 50, 52, 54, 56, 58, 58А, 60, 62, 64, 66, 68, 76А

Довженка — 41, 43

Ковальська — 2А, 3, 4, 5, 6

Коваля — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 11А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37

Хутирська — 1, 1А, 1Б, 1Б/1, 2, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 9А, 10А, 11, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40А, 42, 44, 44А, 44Б, 46.

7 августа ремонтные бригады продолжат работу в селе Кулыкивка. Плановые отключения будут продолжаться с 09:00 до 18:00. На время проведения технических мероприятий без электроэнергии останутся отдельные дома на улицах:

Валерия Сараны — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1а, 4А, 7а

Героив Чорнобыля — 1

Журавка — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 1б

Клейнера — 1, 5, 9, 11, 15

Коцюбынського — 47, 74

Марка Гузя — 1, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 17

Мыру — 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 1а, 20, 101, 103, 105, 107, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 144, 154, 156, 158, 158а

2-й Мыру — 6, 10

Незалежности — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 2а, 2б, 5а, 10а, 12а, 40

Кроме того, в этот же день профилактические работы будут выполняться в городе Корюковка. Отключения запланированы с 08:00 до 20:00, а временные ограничения электроснабжения коснутся жителей домов на улицах:

1-й Садовый — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 1а, 20, 8а, 9а

1-й Шевченка — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 3А, 9а

2-й Шевченка — 1, 2, 3

Академика Корольова — 1–57

Бульварна — 16, 54

Бульварный — 2, 4, 6, 8, 10, 15

Васыля Сымоненка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13

Володымыра Барвинка — 2а

Гетьмана Мазепы — 2–139, 52А, 98/1, 105А, 107, 107а, 109, 111, 113, 115, 117, 117а, 117б, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 133, 135, 137, 139

Гетьмана Самойловича — 1–39, 2а, 10б, 12а, 14а, 2Б/66, 39В, 74/55

Зарична — 28

Индустриальный — 12, 14

Паркова — 2–64, 2а, 12а, 13а, 32А, 32Б

Полиська — 1–26, 1а, 20а, 21а

Робоча — 1–48, 11а, 17а, 21а, 27а, 33а, 44а

Садова — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 11а, 11Б

Сичовых Стрильцив — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 22, 24, 26

Спортывна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 14/2, 21/1

Стржалковського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 15а

Франка — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 32, 5а, 5в, 69, 140А, 5В/29

Шевченка — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 52, 54, 56, 10а, 154, 40а, 52/17.

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