Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области предоставляется переселенцам, отвечающим определенным критериям, сообщает Politeka.net.

Организация Mercy Corps продолжает реализацию Программы экономической устойчивости Украины (ERP), в рамках которой жители Днепропетровской области могут получить грантовую поддержку для развития или возобновления собственного дела.

Как говорится на сайте организации, в течение лета 2026 участникам программы доступно финансирование в размере до 2 600 долларов США. Денежную помощь оказывают для открытия нового микробизнеса, возобновления предпринимательской деятельности, пострадавшей из-за войны войны, или развития уже существующего дела.

Программа ориентирована на людей, подвергшихся негативным последствиям полномасштабной войны. Подать заявку могут граждане, проживающие на территории Днепропетровской области.

Право на участие имеют:

  • внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
  • местные жители общин, входящих в перечень территорий, где продолжались или продолжаются активные боевые действия в соответствии с данными Министерства развития общин.

На что можно использовать грантовые средства

Целью программы является помощь украинцам в создании стабильного источника дохода и возобновлении предпринимательской деятельности, которая была утрачена или приостановлена ​​из-за военных событий.

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Грантовые средства имеют целевое назначение. Их можно тратить на закупку оборудования, производственной техники, инструментов, материалов или сырья, необходимых для работы бизнеса. Помимо финансовой поддержки участники программы получат сопровождение и консультации специалистов, которые помогут реализовать бизнес-проект.

Максимальный размер финансирования составляет 2600 долларов США, однако окончательную сумму будут определять индивидуально после оценки бизнес-плана. Предпочтение будут отдаваться проектам с реалистической стратегией развития, перспективой расширения деятельности и возможностью создания новых рабочих мест.

Как подать заявку на денежную помощь для ВПЛ в Днепропетровской области

Чтобы принять участие в программе, необходимо пройти предварительную регистрацию на официальном сайте Mercy Corps и заполнить электронную анкету на официвльном сайте. После этого заявка будет рассмотрена конкурсной комиссией, которая определит участников, получивших грантовую поддержку.

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