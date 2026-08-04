Рассказываем, кто может получить денежную помощь для ВПЛ в Днепропетровской области.

Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области предоставляется переселенцам, отвечающим определенным критериям, сообщает Politeka.net.

Организация Mercy Corps продолжает реализацию Программы экономической устойчивости Украины (ERP), в рамках которой жители Днепропетровской области могут получить грантовую поддержку для развития или возобновления собственного дела.

Как говорится на сайте организации, в течение лета 2026 участникам программы доступно финансирование в размере до 2 600 долларов США. Денежную помощь оказывают для открытия нового микробизнеса, возобновления предпринимательской деятельности, пострадавшей из-за войны войны, или развития уже существующего дела.

Программа ориентирована на людей, подвергшихся негативным последствиям полномасштабной войны. Подать заявку могут граждане, проживающие на территории Днепропетровской области.

Право на участие имеют:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

местные жители общин, входящих в перечень территорий, где продолжались или продолжаются активные боевые действия в соответствии с данными Министерства развития общин.

На что можно использовать грантовые средства

Целью программы является помощь украинцам в создании стабильного источника дохода и возобновлении предпринимательской деятельности, которая была утрачена или приостановлена ​​из-за военных событий.

Грантовые средства имеют целевое назначение. Их можно тратить на закупку оборудования, производственной техники, инструментов, материалов или сырья, необходимых для работы бизнеса. Помимо финансовой поддержки участники программы получат сопровождение и консультации специалистов, которые помогут реализовать бизнес-проект.

Максимальный размер финансирования составляет 2600 долларов США, однако окончательную сумму будут определять индивидуально после оценки бизнес-плана. Предпочтение будут отдаваться проектам с реалистической стратегией развития, перспективой расширения деятельности и возможностью создания новых рабочих мест.

Как подать заявку на денежную помощь для ВПЛ в Днепропетровской области

Чтобы принять участие в программе, необходимо пройти предварительную регистрацию на официальном сайте Mercy Corps и заполнить электронную анкету на официвльном сайте. После этого заявка будет рассмотрена конкурсной комиссией, которая определит участников, получивших грантовую поддержку.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Днепропетровской области: как именно были подняты цены.

Также Politeka сообщала, Пенсионерам в Днепропетровской области доступна доплата: кто может рассчитывать на ежемесячную выплату.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: какая проблема снова беспокоит жителей.