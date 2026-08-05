Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ужгороде должно обеспечить стабильное функционирование системы.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ужгороде официально вступило в силу после решения исполнительного комитета городского совета, сообщает Politeka.net.

С 1 августа 2026 г. для жителей города действуют новые тарифы на услугу по управлению бытовыми отходами.

Соответствующее решение исполком принял во время заседания 22 июля. После его утверждения обновленные расценки были опубликованы на официальном ресурсе городского совета.

Для жильцов многоквартирных домов плата за услугу составит 90,62 гривны на одного человека, что на 4,30 гривны больше по сравнению с предыдущим тарифом. Жители частного сектора будут платить 91,57 грн с человека, что означает повышение на 4,35 грн.

В городских властях объясняют, что пересмотр стоимости стал следствием роста производственных затрат. Наибольшее влияние оказало подорожание горючего, из-за чего увеличились расходы на сбор, перевозку и вывоз бытовых отходов.

Предприятие ООО «АВЕ-УЖГОРОД», обеспечивающее предоставление этой услуги, сообщило о повышении себестоимости работ. Именно это явилось основанием для корректировки действующих тарифов в соответствии с фактическими экономическими показателями.

Городской совет отмечает, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Ужгороде проведено согласно действующему законодательству и предусмотренному механизмом пересмотра цен. Ожидается, что это позволит поддерживать бесперебойную работу спецтехники и обеспечить стабильное предоставление услуг по вывозу бытовых отходов.

Предварительный пересмотр тарифов прошел в сентябре 2025 года. С тех пор затраты предприятия на горючее и другие необходимые ресурсы существенно выросли, что и послужило причиной новой корректировки.

До 1 августа жители оплачивали услуги по предварительным тарифам. После вступления решения в силу применяются обновленные ставки, которые, по словам представителей городских властей, должны обеспечить стабильное функционирование системы обращения с бытовыми отходами в условиях роста расходов.

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