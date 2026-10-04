Подорожание продуктов в Одесской области ускорилось: отдельные базовые товары в супермаркетах за месяц прибавили в цене более 40%. Что подорожало больше всего и сколько теперь стоит продуктовая корзина — рассказываем ниже.

Подорожание продуктов в Одесской области продолжается — свежий мониторинг розничных цен от index.minfin.com.ua зафиксировал резкий скачок стоимости на отдельные товары повседневного спроса.

Сильнее всего за последний месяц подорожали куриные яйца. Десяток марки «Квочка» категории С1 теперь стоит в среднем 81,65 грн против 57,12 грн в августе. То есть всего за четыре недели цена взлетела почти на 43%.

В отдельных сетях цифры еще выше: в Auchan десяток таких яиц продают по 84,30 грн, в Novus — по 78,99 грн. Аналогичный десяток производителя «Ясенсвит» в Novus стоит 79,99 грн, а в Megamarket — 88,50 грн.

Заметно прибавил в цене и сахар. Средняя стоимость килограмма кристаллического сахара на конец сентября составляет 36,13 грн, тогда как в августе она равнялась 30,22 грн — плюс около 20%.

Разброс по магазинам такой: в Metro килограмм сахара продают по 34,90 грн, в Novus — по 34,99 грн, а в Megamarket цена достигает 38,50 грн. Это означает, что привычная продуктовая корзина одесских семей заметно дорожает, а самый большой удар приходится именно на продукты первой необходимости.

Что будет дальше с ценами

Мониторинг index.minfin.com.ua фиксирует среднемесячные показатели, которые вычисляет Госстат, поэтому разница «август — конец сентября» отражает реальный темп роста. Покупателям стоит внимательно сравнивать цены в разных сетях: разница на один и тот же товар может достигать 10–13 грн за позицию.

На что обратить внимание при покупках

Яйца: дороже всего в Megamarket (88,50 грн за десяток «Ясенсвит» С1), дешевле всего — в Novus.

Сахар: разница между самой низкой (34,90 грн в Metro) и самой высокой (38,50 грн в Megamarket) ценой — 3,60 грн за килограмм.

Ранее Politeka сообщала, какие товары резко прибавили в цене в супермаркетах Одесской области.