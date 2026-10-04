Подорожчання продуктів в Одеській області прискорилося: окремі базові товари в супермаркетах за місяць додали в ціні понад 40%. Що подорожчало найбільше й скільки тепер коштує продуктовий кошик — розповідаємо нижче.

Подорожчання продуктів в Одеській області продовжується — свіжий моніторинг роздрібних цін від index.minfin.com.ua зафіксував різкий стрибок вартості на окремі товари повсякденного попиту.

Найсильніше за останній місяць здорожчали курячі яйця. Десяток марки «Квочка» категорії С1 тепер коштує в середньому 81,65 грн проти 57,12 грн у серпні. Тобто лише за чотири тижні ціна злетіла майже на 43%.

В окремих мережах цифри ще вищі: в Auchan десяток таких яєць продають по 84,30 грн, у Novus — по 78,99 грн. Аналогічний десяток виробника «Ясенсвіт» у Novus коштує 79,99 грн, а в Megamarket — 88,50 грн.

Помітно додав у ціні й цукор. Середня вартість кілограма кристалічного цукру на кінець вересня становить 36,13 грн, тоді як у серпні вона дорівнювала 30,22 грн — плюс близько 20%.

Розкид по магазинах такий: у Metro кілограм цукру продають по 34,90 грн, у Novus — по 34,99 грн, а в Megamarket ціна сягає 38,50 грн. Це означає, що звичний продуктовий кошик одеських родин помітно дорожчає, а найбільший удар припадає саме на продукти першої необхідності.

Що буде далі з цінами

Моніторинг index.minfin.com.ua фіксує середньомісячні показники, які обчислює Держстат, тож різниця «серпень — кінець вересня» відображає реальний темп зростання. Покупцям варто уважно порівнювати ціни в різних мережах: різниця на той самий товар може сягати 10–13 грн на позицію.

На що звернути увагу під час покупок

Яйця: найдорожче в Megamarket (88,50 грн за десяток «Ясенсвіт» С1), найдешевше — у Novus.

Цукор: різниця між найнижчою (34,90 грн у Metro) і найвищою (38,50 грн у Megamarket) ціною — 3,60 грн на кілограмі.

Раніше Politeka повідомляла, які товари різко додали в ціні в супермаркетах Одещини.