Подорожчання продуктів в Одеській області за останній місяць стало особливо помітним на полицях із яйцями: щоденний моніторинг Мінфіну зафіксував різкий стрибок цін у супермаркетах Auchan, Novus та Megamarket.

Подорожчання продуктів в Одеській області в супермаркетах за місяць стало різким — найвідчутніше зросли ціни на курячі яйця, які у вересні додали понад 21 гривню за десяток порівняно із серпневим середнім показником.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу порталу «Мінфін», який відстежує ціни у мережах Auchan, Fozzy, Furshet, Megamarket, Metro, Novus та Varus. Джерело фіксує поточні та середньомісячні значення на першорядні продукти — від бакалії до м'яса і яєць.

Курячі яйця марки «Квочка» (категорія С1, 10 штук) нині в середньому коштують 78,85 грн: у Auchan — 78,70 грн, у Novus — 78,99 гривень. Ще у серпні середньомісячна ціна тієї ж позиції становила 57,12 грн. Тобто лише за один місяць десяток яєць додав понад 21 гривню.

Ще помітніше зріс «Ясенсвіт» (С1, 10 шт): у Novus ця позиція продається по 79,99 грн, а в Megamarket — 88,50 грн, при середньому показнику 84,25 гривні. Серпнева місячна ціна була 59,49 грн.

Велика упаковка «Ясенсвіт» (С1, 18 шт) у Novus коштує 134,00 грн, тоді як у серпні в середньому — 106,95 грн. Аналогічну динаміку аналітики фіксують і по м'ясу, бакалії та олії: зростання ціни виробників поступово перекладається на кінцевий цінник у магазинах Одещини.

Чому дорожчають яйця

Подорожчання яєць експерти пов'язують із сезонним скороченням несучості та зростанням вартості кормів. Моніторинг Мінфіну показує, що ціна продукту у вересні почала стабільно йти вгору без відкатів, тож експерти радять стежити за акціями і свіжими тижневими значеннями щодня.

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