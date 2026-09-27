Подорожчання продуктів в Одеській області продовжується: за даними моніторингу Мінфіну, за вересень ціни на базові продукти в супермаркетах регіону помітно зросли.

Подорожчання продуктів в Одеській області триває: за вересень цінники на базові товари в супермаркетах регіону поповзли вгору. Про це свідчить свіже оновлення індексу цін на продукти від Мінфіну за 27 вересня.

Найпомітніше за місяць подорожчав цукор. Кілограм кристалічного цукру в середньому тепер коштує 35,82 грн — ще в серпні 2026 року ця цифра становила 30,22 грн. У торговельних мережах, які працюють і в Одесі, розкид цін такий: в Auchan та Metro кілограм продають по 34,90 грн, у Novus — по 34,99 грн, а найдорожче в Megamarket — 38,50 грн.

Зросли в ціні й соки. Літровий сік Galicia яблучний у середньому подорожчав до 107,38 грн проти 104,54 грн у серпні. По магазинах ціна коливається від 96,89 грн у Novus до 135,00 грн у Megamarket; у Metro літр коштує 99,64 грн, в Auchan — 98,00 грн.

Мультивітамінний напій «Наш Сік» об'ємом 950 мл в Auchan продають за 69,70 грн — місяць тому цінник показував 64,84 грн. Тож вартість цієї позиції також почала зростати.

Усі перелічені продукти входять до базового споживчого кошика, який портал Мінфін відстежує щомісяця. Зростання фіксується одразу по кількох позиціях, тож подорожчання продуктів в Одеській області виглядає радше як загальна тенденція, а не разовий стрибок цін на один бренд. Різниця між найдешевшою та найдорожчою позиціями тієї самої категорії сягає кільканадцяти гривень, тож вибір магазину реально впливає на підсумковий чек.

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