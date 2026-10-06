Гуманитарная помощь в Черниговской области предоставляется через областной гуманитарный штаб, благотворительные фонды и Красный Крест — приводим актуальные адреса и телефоны, где можно получить одежду, обувь, средства гигиены и продуктовые наборы.

Гуманитарная помощь в Черниговской области для ВПЛ и малообеспеченных семей остаётся доступной на постоянной основе — жители Черниговщины могут бесплатно получить одежду, обувь, средства гигиены и продуктовые наборы, обратившись в гуманитарные штабы и благотворительные фонды области.

Информация собрана из официальных источников, в частности с сайта Черниговской областной военной администрации. Начальник Черниговской ОВА Чаус Вячеслав Анатольевич. Актуальные контакты горячих линий, телеграм-каналов и чат-ботов помогают жителям быстро найти нужную поддержку.

Где получить одежду, обувь и средства гигиены

Бесплатно получить одежду, обувь и средства гигиены можно по таким адресам. Областной гуманитарный штаб Черниговской ОВА — телефон +380 46 266 9321. Благотворительный фонд "Каритас Чернигов": в Нежине на проспекте Федора Проценко (Школьный), 6 — телефон +380 96 094 3235, а также в Чернигове — телефон +380 67 193 7909. Помощь оказывает и Красный Крест: телефон +380 63 157 7801, адрес штаба на улице Мазепы, 16.

Бесплатное питание и продуктовые наборы

Бесплатное питание в Черниговской области обеспечивают несколько организаций. Благотворительный фонд "Паляница-Украина" помогает едой и медикаментами: телефон +380 80 033 3152, адрес — улица Гонча, 76. Также в музее Коцюбинского, церковь Божья, каждое воскресенье в 11:00 выдают продуктовые наборы черниговцам.

Куда обращаться за правовой и социальной помощью

Для переселенцев работает горячая линия правовой помощи +380 63 959 3534 — бесплатная правовая помощь вынужденным переселенцам на Черниговщине по адресу улица Гонча, 57. Благотворительный фонд "Право на защиту" консультирует по телефону +380 80 030 7711 (улица Пятницкая, 49, понедельник–пятница с 9:00 до 18:00). Горячая линия департамента социальной защиты — +380 46 225 9938, здесь подскажут по социальным выплатам ВПЛ и другим насущным вопросам.

Полезные чат-боты для жителей области

Жители Черниговщины могут воспользоваться чат-ботами: @ChernihivDMG_bot — Черниговская ОВА собирает информацию о разрушениях; @sos_choe_bot — Черниговоблэнерго; @Dovidka_info_bot — справка об эвакуации и помощи переселенцам. Вся информация собрана волонтёрами ОО «Украинский город» без участия представителей государственной власти.

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