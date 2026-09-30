Грошова допомога в Чернігівській області доступна внутрішньо переміщеним особам, які хочуть започаткувати, відновити або розвинути власний мікробізнес, — у межах програми можна отримати фінансування до 2600 доларів на обладнання та інструменти.

Грошова допомога в Чернігівській області тепер доступна й для мікробізнесу — внутрішньо переміщені особи та жителі постраждалих громад можуть отримати до 2600 доларів на започаткування, відновлення або розвиток власної справи.

Про запуск програми повідомило інформаційне агентство «РеІнформ» з посиланням на центр «ЯМаріуполь.Київ». Ініціативу реалізує громадська організація «Центр зайнятості Вільних людей» у співпраці з міжнародною гуманітарною організацією Mercy Corps.

Окрім фінансування, учасники програми отримують доступ до навчання, практичних онлайн-зустрічей та занять, присвячених тому, як правильно планувати, розвивати й посилювати власний бізнес.

Отримані в межах програми гроші можна витратити виключно на придбання обладнання та інструментів для бізнесу. Водночас бізнес-ідеї в аграрному напрямі в межах цієї ініціативи не підтримуються.

Взяти участь можуть внутрішньо переміщені особи, а також місцеві жителі громад, які належать до територій, де ведуться або велися бойові дії, — відповідно до переліку, визначеного наказом №376.

Програма діє в чотирьох регіонах: Дніпропетровській, Київській (разом із містом Києвом), Чернігівській та Одеській областях. Тобто мешканці Чернігівської області також можуть претендувати на підтримку.

Як взяти участь у програмі

Щоб отримати грошову допомогу на мікробізнес, потрібно заповнити форму реєстрації за посиланням, опублікованим організаторами. Після реєстрації учасники отримують доступ до навчальних занять і згодом можуть претендувати на фінансування до 2600 доларів на придбання обладнання та інструментів для власної справи.

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