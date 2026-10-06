Гуманітарна допомога у Чернігівській області надається через обласний гуманітарний штаб, благодійні фонди та Червоного Хреста — наводимо актуальні адреси й телефони, де можна отримати одяг, взуття, засоби гігієни та продуктові набори.

Гуманітарна допомога у Чернігівській області для ВПО та малозабезпечених родин залишається доступною на постійній основі — жителі Чернігівщини можуть безкоштовно отримати одяг, взуття, засоби гігієни та продуктові набори, звернувшись до гуманітарних штабів і благодійних фондів області.

Інформацію зібрано з офіційних джерел, зокрема з сайту Чернігівської обласної військової адміністрації. Начальник Чернігівської ОВА Чаус В’ячеслав Анатолійович. Актуальні контакти гарячих ліній, телеграм-каналів і чат-ботів допомагають мешканцям швидко знайти потрібну підтримку.

Де отримати одяг, взуття та засоби гігієни

Безкоштовно отримати одяг, взуття і засоби гігієни можна за такими адресами. Обласний гуманітарний штаб Чернігівської ОВА — телефон +380 46 266 9321. Благодійний фонд "Карітас Чернігів": у Ніжині на проспекті Федора Проценка (Шкільний), 6 — телефон +380 96 094 3235, а також у Чернігові — телефон +380 67 193 7909. Допомогу надає і Червоний Хрест: телефон +380 63 157 7801, адреса штабу на вулиці Мазепи, 16.

Безкоштовне харчування та продуктові набори

Безкоштовне харчування в Чернігівській області забезпечують кілька організацій. Благодійний фонд "Паляниця-Україна" допомагає їжею та медикаментами: телефон +380 80 033 3152, адреса — вулиця Гонча, 76. Також у музеї Коцюбинського, церква Божа, щонеділі об 11:00 надають продуктові набори чернігівцям.

Куди звертатися за правовою та соціальною допомогою

Для переселенців працює гаряча лінія правової допомоги +380 63 959 3534 — безоплатна правова допомога вимушеним переселенцям на Чернігівщині за адресою вулиця Гонча, 57. Благодійний фонд "Право на захист" консультує за телефоном +380 80 030 7711 (вулиця П’ятницька, 49, понеділок–п’ятниця з 9:00 до 18:00). Гаряча лінія департаменту соціального захисту — +380 46 225 9938, тут підкажуть щодо соціальних виплат ВПО та інших нагальних питань.

Корисні чат-боти для мешканців області

Мешканці Чернігівщини можуть скористатися чат-ботами: @ChernihivDMG_bot — Чернігівська ОВА збирає інформацію про руйнування; @sos_choe_bot — Чернігівобленерго; @Dovidka_info_bot — довідка про евакуацію і допомогу переселенцям. Усю інформацію зібрано волонтерами ГО «Українське місто» без участі представників державної влади.

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