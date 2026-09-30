Грошова допомога в Чернігівській області — мешканцям пояснили, куди саме звертатися за одноразовою виплатою "Зимова підтримка": до Пенсійного фонду чи до територіальної громади.

Грошова допомога в Чернігівській області стає доступнішою — Пенсійний фонд України пояснив, куди саме мешканцям подавати заяву на одноразову виплату "Зимова підтримка". Питання виявилося не таким простим, як здається: частині людей треба йти до ПФУ, а частині — до територіальної громади.

Після ухвалення постанови Кабінету Міністрів України № 1084 від 3 вересня 2026 року категорії отримувачів цієї допомоги розділили. Для мешканців Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей, які фактично проживають у територіальних громадах, заяву слід подавати саме до громади, а не до Пенсійного фонду.

Хто виплачує "Зимову підтримку"

У ПФУ пояснили: одноразову грошову допомогу надають двома шляхами. Через сервісні центри Пенсійного фонду України її оформлюють ті, хто належить до категорій, які ПФУ обслуговує напряму, — зокрема пенсіонери та окремі пільгові категорії, визначені постановою уряду.

Натомість через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), уповноважених посадових осіб сільських, селищних чи міських рад виплату оформлюють для тих, хто не перебуває на обліку в ПФУ, — зокрема для сімей з дітьми та інших категорій, які отримують допомогу через органи соцзахисту.

Куди звертатися мешканцям Чернігівщини

Чернігівська область прямо названа в переліку регіонів, де "Зимову підтримку" людям, які фактично живуть у громадах, виплачують територіальні громади. Тобто якщо людина не є пенсіонером і не отримує виплати через ПФУ, її заяву прийматимуть у ЦНАПі або в уповноваженої посадової особи ради за місцем проживання.

Водночас ПФУ наголошує: для визначення права на виплату важливо, щоб особа належала до відповідної категорії отримувачів. Саме від цього залежить, до якої установи нести заяву.

Як дізнатися, куди саме звертатися

Щоб не помилитися, у Пенсійному фонді радять звіритися з переліками отримувачів, які затверджені окремими документами, опублікованими на офіційному сайті фонду. У них поіменно розписано, які категорії населення обслуговує ПФУ, а які — територіальні громади.

За консультацією можна звернутися до контакт-центру Пенсійного фонду України за безкоштовним номером 0 800 503 753 або на урядову гарячу лінію 1545.

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