Графики отключения света в Днепропетровской области на неделю 5 по 11 октября касаются Днепра и нескольких населенных пунктов региона.

Графики отключения света в Днепропетровской области на неделю с 5 по 11 октября обнародовала энергетическая компания ЦЭК.

Речь идет о плановых работах, через которые электроэнергию будут временно выключать по отдельным адресам. Время проведения работ будет зависеть от населённого пункта.

В Днепре 5 и 6 октября электроэнергии не будет с 08:00 до 18:00 на отдельных участках улиц Академика Янгеля, Алана Шепарда, Берестейской, Энергетической, Литовской, Макарова, Независимости, Промышленной, Фабрично-заводской, Инженерной, Квартальной, Солидарной, Солидарной. и Криворожской.

7 октября ограничения запланированы на улицах Академика Янгеля, Софиевской, Алана Шепарда, Строителей, Фабрично-Заводской, Игоря Ветрогонова, Моцарта, Александры Рындовской, Самотканской, Сурской и Фредерика Шопена. 8 октября работы будут касаться улиц Даниила Нечая и Новокрымской.

В Павлограде 5 октября свет планируют отключать с 08:00 до 18:00 на Богдана Ступки, Братской, Заводской, Кольцевой, Лебединской, Линейной и Ягодной. 6 октября в перечень попала Промышленная, а 7 октября – Преображенская.

В Желтых Водах 5 октября работы продлятся с 07:30 до 18:00. Ограничения будут охватывать ряд улиц, переулков и площади Мира. 6 октября список включает бульвар Свободы, Героев Чернобыля, Ивана Богуна и Казацкой Славы. 7 октября - Мартовскую, Олеся Гончара, Вокзальный, Единства, Радужный, Восточный и Херсонесский.

Также плановые работы запланированы в Обуховке, Самаре, Вольногорске и населённых пунктах районов области.

В Вольногорске 6 октября электроэнергию будут отключать с 08:00 до 17:30. 7 октября работы будут продолжаться на отдельном участке улицы Юрия Устенко.

В Криворожском районе 5-8 октября ограничения коснутся Кривого Рога, Надеевки, Надеждовки и Новомайского. В Кривом Роге часть работ запланирована с 07:30 до 18:00.

Графики отключения света в Днепропетровской области на неделю 5 по 11 октября могут изменяться в зависимости от хода работ. Перед выходом из дома жителям следует проверить актуальную информацию по своему адресу.



Ранее Politeka сообщала, что отключение света в Днепропетровской области на неделю с 21 по 27 сентября: энергетики опубликовали новые графики .