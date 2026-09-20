Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на тиждень з 21 по 27 вересня оприлюднило ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»: планові роботи на електромережах торкнуться Дніпра та кількох міст регіону.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на тиждень з 21 по 27 вересня передбачають планові ремонтні роботи на електромережах. Найбільше знеструмлень заплановано у Дніпрі, де енергетики працюватимуть щодня з 21 по 25 вересня.

Про проведення робіт повідомляє ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у своєму телеграм-каналі . Відключення пов'язані з ремонтом та обслуговуванням мереж, а не з дефіцитом потужності в енергосистемі.

Де вимикатимуть світло у Дніпрі

21 вересня: 08:00–18:00 — вул. Перемоги, 113; шосе Запорізьке, 42, 48. 09:00–17:00 — просп. Богдана Хмельницького, 24К, 24М, 29, 32, 32А, 34–37, 39, 65, 125, 127; просп. Олександра Поля, 129Б, 133, 135А, 135Б, 137, 137А; вул. Незалежності, 13, 13Б, 15А; вул. Новокримська, 1Д, 2, 2А, 2В, 2Д, 2К, 3А, 4, 4А, 4К, 5; вул. Фабрично-заводська, 20; вул. Академіка Янгеля, 5Б; вул. Інженерна, 4, 6; вул. Квартальна, 25–31, 37; вул. Мирослава Скорика, 1, 3.

22 вересня: 08:00–18:00 — пров. Джинчарадзе, 4; шосе Запорізьке, 30Л, 32, 38; вул. Бориса Мозолевського, 1; вул. Квартальна, 4, 6, 6Д, 19А.

23 вересня: 08:00–18:00 — шосе Запорізьке, 56; вул. Мукаша Салакунова, 16К; вул. Бориса Мозолевського, 11, 13, 15.

24 вересня: 08:00–18:00 — пров. Джинчарадзе, 4, 8, 12; шосе Запорізьке, 38; вул. Василя Сліпака, 35А; вул. Квартальна, 41. Масштабні роботи у Соборному районі — вул. Зоологічна, Зустрічна, Каховська, Квітнева, Марганцевська, Мирна, Серпнева, Сурська, Чаплина Балка, Чорноморська, Шпакова та інші.

25 вересня: 10:00–14:00 — вул. Фабрично-заводська, 3, 3А; просп. Богдана Хмельницького, 38, 38Б.

Інші міста області

Із 21 по 27 вересня планові роботи також триватимуть у Дніпровському, Самарівському, Кам'янському та Криворізькому районах, а також у містах Павлоград і Жовті Води.

Що робити під час відключень

Енергетики радять заздалегідь зарядити телефони та павербанки, перевірити ліхтарики й відключити від мережі чутливу техніку, щоб уникнути її пошкодження після відновлення напруги.

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