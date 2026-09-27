Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на тиждень із 28 вересня до 4 жовтня оприлюднило ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК». Планові ремонтні роботи торкнуться Дніпра, Жовтих Вод, Вільногірська та сіл кількох районів області.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на тиждень із 28 вересня по 4 жовтня знову оновлено — енергетики опублікували перелік адрес планових знеструмлень. Мешканцям кількох міст і сіл радять заздалегідь звірити дати й години, щоб не залишитися без електрики в розпал робочого дня. Про це повідомляє ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» у своєму Telegram-каналі.

Де й коли планували знеструмлення

У Дніпрі 28 вересня з 08:00 до 18:00 світло вимикатимуть за адресами: вул. Веселки (будинки 3, 15, 40, 48), пров. Смарагдовий (1–7, 9, 11, 12А, 13, 15–23 та 25–33 непарні), пров. Фіалковий (39, 41, 43, 44–60 парні), вул. Данила Нечая (26), вул. Чорних Запорожців (17, 17К).

З 09:00 до 17:00 того ж дня у місті знеструмлять вул. Академіка Янгеля (9, 15, 17, 22) та вул. Фабрично-заводську (23). На 29 вересня з 08:00 до 18:00 заплановано роботи на вул. Квартальній (11, 13) і на проспекті Богдана Хмельницького (133, 133Б).

У Дніпровському районі 28 вересня з 09:00 до 17:00 світло вимикатимуть у селі Орільське: вул. Центральна (1Г, 7) та вул. Шкільна (53Г, 61В). У Жовтих Водах 28 вересня з 07:00 до 19:00 та 29 вересня пройдуть масштабні роботи — знеструмлення зачеплять вулиці Степова, Львівська, Підгірна, Каштанова, Волошкова, Наукова, Березнева, бульвар Свободи, Баластна, Богдана Ступки, Володимира Великого, Черняхівського, Залізнична, Зоряна, Козакова Дача, Лісова, Осіння, Севастопольська, Краснокутський, Народний, Річковий, Робітничий, Тупіковий, а також села Миролюбівку та Полтаво-Боголюбівку.

30 вересня та 1 жовтня у Жовтих Водах відключатимуть вулиці Авангардну, Геологічну, Музейну, Польову, Рудну, С. Шилова, Щасливу, пров. Вишневий та Гірницький. У Вільногірську 28 вересня з 08:00 до 17:30 світло вимикатимуть на вул. Молодіжній, Центральній, бульварі Миру, вул. Вареній та Захисників України, а 29 вересня — на вул. Центральній.

У Кам'янському районі 28 вересня з 09:00 до 17:30 знеструмлять село Дніпровське: вул. Набережна, Спортивна, Стрілецька, Чумацька, пров. Спортивний і Шкільний. У Криворізькому районі 28 та 29 вересня з 08:00 до 17:00 роботи триватимуть у селі Широке: вул. Зарічна, Молдавська, Степова, Верхня Набережна та пров. Степовий.

Що робити, якщо світло вимкнули

У ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» наголошують: усі перелічені знеструмлення — планові, вони пов'язані з ремонтом мереж і підстанцій, тому точний час відновлення може зсуватися залежно від складності робіт. Якщо електроенергії немає довше зазначеного графіком часу або відключили без попередження, варто звернутися до кол-центру оператора системи розподілу. Перед цим перевірте автомати в щитку — можливе спрацювання захисного пристрою, а не планове знеструмлення по лінії.

Раніше Politeka повідомляла, відключення світла у Дніпропетровській області на тиждень з 21 по 27 вересня: енергетики опублікували нові графіки.