Начало отопительного сезона 2026 года в Виннице для населения будет зависеть от погодных условий и решения городских властей.
О готовности коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов 8 октября доложил директор департамента муниципальной инфраструктуры городского совета Владислав Кривешко. По его словам, основные запланированные работы были выполнены.
Как Винница подготовилась к зиме
КП ВМР «Винницагортеплоэнерго» завершило основные мероприятия и продолжает развивать систему распределенной генерации.
«Винницаоблтеплоэнерго» отремонтировало котельные, подготовило центральные и индивидуальные тепловые пункты, заменило аварийные участки. Также предприятие провело гидравлические испытания 25 км тепловых сетей.
Для работы оборудования подготовили запасы древесины для твердотопливных котельных и горючего для генераторов.
На 8 октября все котельные города были готовы к работе. Гидравлические испытания завершили, теплосети реконструировали, а системы отопления в домах с централизованным теплоснабжением заполнили на 97%.
Когда начнут отапливать школы, садики и больницы.
С 8 октября в Виннице начали подачу теплоносителя в учебные заведения, здравоохранение, социальную защиту и культуру.
В Винницегортеплоэнерго уточнили, что тепло подают только на основании письменных заявок руководителей учреждений. В общей сложности предприятие обеспечивает отоплением 109 социальных объектов общества, среди которых школы, детские сады и больницы.
Когда включат отопление в квартирах Винницы
Точную дату запуска отопления в жилых домах пока не объявили. Решения будут приниматься с учетом температуры воздуха.
Согласно постановлению Кабинета Министров №830, отопительный период должен начинаться не позднее чем через трое суток после того, как средняя суточная температура в течение этого времени составляет +8 °C или ниже.
Начало отопительного сезона 2026 года в Виннице для жителей многоквартирных домов будет зависеть от соблюдения температурных условий и решения местных властей. Коммунальные службы уже подготовили систему к запуску.
В целом начало отопительного сезона 2026 года в Виннице для жилого фонда будут определять по погоде. Жителям стоит следить за официальными сообщениями городского совета, чтобы узнать, когда тепло начнут подавать в их дома.
Когда начнется отопительный сезон 2026 года в Украине.
Единой даты запуска отопления для всех городов страны нет. Каждый регион ориентируется на местные погодные условия, а решение принимается органами самоуправления.
Коммунальные предприятия перед зимой проверяют котельные, тепловые сети, жилые дома, школы, детские сады и больницы. Это помогает подготовить инфраструктуру к холодам и снизить риск перебоев с теплоснабжением.