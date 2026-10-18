Начало отопительного сезона 2026 года в Виннице уже началось для социальных учреждений, а жилые дома готовятся к подаче тепла.

Начало отопительного сезона 2026 года в Виннице для населения будет зависеть от погодных условий и решения городских властей.

О готовности коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов 8 октября доложил директор департамента муниципальной инфраструктуры городского совета Владислав Кривешко. По его словам, основные запланированные работы были выполнены.

Как Винница подготовилась к зиме

КП ВМР «Винницагортеплоэнерго» завершило основные мероприятия и продолжает развивать систему распределенной генерации.

«Винницаоблтеплоэнерго» отремонтировало котельные, подготовило центральные и индивидуальные тепловые пункты, заменило аварийные участки. Также предприятие провело гидравлические испытания 25 км тепловых сетей.

Для работы оборудования подготовили запасы древесины для твердотопливных котельных и горючего для генераторов.

На 8 октября все котельные города были готовы к работе. Гидравлические испытания завершили, теплосети реконструировали, а системы отопления в домах с централизованным теплоснабжением заполнили на 97%.

Когда начнут отапливать школы, садики и больницы.

С 8 октября в Виннице начали подачу теплоносителя в учебные заведения, здравоохранение, социальную защиту и культуру.

В Винницегортеплоэнерго уточнили, что тепло подают только на основании письменных заявок руководителей учреждений. В общей сложности предприятие обеспечивает отоплением 109 социальных объектов общества, среди которых школы, детские сады и больницы.

Когда включат отопление в квартирах Винницы

Точную дату запуска отопления в жилых домах пока не объявили. Решения будут приниматься с учетом температуры воздуха.

Согласно постановлению Кабинета Министров №830, отопительный период должен начинаться не позднее чем через трое суток после того, как средняя суточная температура в течение этого времени составляет +8 °C или ниже.

Начало отопительного сезона 2026 года в Виннице для жителей многоквартирных домов будет зависеть от соблюдения температурных условий и решения местных властей. Коммунальные службы уже подготовили систему к запуску.

В целом начало отопительного сезона 2026 года в Виннице для жилого фонда будут определять по погоде. Жителям стоит следить за официальными сообщениями городского совета, чтобы узнать, когда тепло начнут подавать в их дома.

Когда начнется отопительный сезон 2026 года в Украине.

Единой даты запуска отопления для всех городов страны нет. Каждый регион ориентируется на местные погодные условия, а решение принимается органами самоуправления.

Коммунальные предприятия перед зимой проверяют котельные, тепловые сети, жилые дома, школы, детские сады и больницы. Это помогает подготовить инфраструктуру к холодам и снизить риск перебоев с теплоснабжением.