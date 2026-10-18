Початок опалювального сезону 2026 у Вінниці вже розпочався для соціальних закладів, а житлові будинки готуються до подачі тепла.

Початок опалювального сезону 2026 у Вінниці для населення залежатиме від погодних умов і рішення міської влади.

Про готовність комунального господарства до осінньо-зимового періоду 2026–2027 років 8 жовтня доповів директор департаменту муніципальної інфраструктури міської ради Владислав Кривешко. За його словами, основні заплановані роботи виконали.

Як Вінниця підготувалася до зими

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» завершило основні заходи та продовжує розвивати систему розподіленої генерації.

«Вінницяоблтеплоенерго» відремонтувало котельні, підготувало центральні й індивідуальні теплові пункти, замінило аварійні ділянки. Також підприємство провело гідравлічні випробування 25 кілометрів теплових мереж.

Для роботи обладнання підготували запаси деревини для твердопаливних котелень і пального для генераторів.

Станом на 8 жовтня всі котельні міста були готові до роботи. Гідравлічні випробування завершили, тепломережі реконструювали, а системи опалення в будинках із централізованим теплопостачанням заповнили на 97%.

Коли почнуть опалювати школи, садочки та лікарні

Із 8 жовтня у Вінниці розпочали подачу теплоносія до закладів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту та культури.

У «Вінницяміськтеплоенерго» уточнили, що тепло подають лише на підставі письмових заявок керівників установ. Загалом підприємство забезпечує опаленням 109 соціальних об’єктів громади, серед яких школи, дитячі садки та лікарні.

Коли увімкнуть опалення у квартирах Вінниці

Точної дати запуску опалення в житлових будинках поки не оголосили. Рішення ухвалюватимуть з урахуванням температури повітря.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів №830, опалювальний період має розпочинатися не пізніше ніж через три доби після того, як середня добова температура протягом цього часу становить +8 °C або нижче.

Початок опалювального сезону 2026 у Вінниці для мешканців багатоквартирних будинків залежатиме від дотримання температурних умов і рішення місцевої влади. Комунальні служби вже підготували систему до запуску.

Загалом початок опалювального сезону 2026 у Вінниці для житлового фонду визначатимуть за погодою. Мешканцям варто стежити за офіційними повідомленнями міської ради, щоб дізнатися, коли тепло почнуть подавати до їхніх осель.

Коли почнеться опалювальний сезон 2026 в Україні

Єдиної дати запуску опалення для всіх міст країни немає. Кожен регіон орієнтується на місцеві погодні умови, а рішення ухвалюють органи самоврядування.

Комунальні підприємства перед зимою перевіряють котельні, теплові мережі, житлові будинки, школи, дитячі садки та лікарні. Це допомагає підготувати інфраструктуру до холодів і зменшити ризик перебоїв із теплопостачанням.