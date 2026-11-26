Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 27 ноября по 3 декабря обещает устойчивые морозы: днем максимум поднимется лишь до -1°, а ночью местами похолодает до -9°.

Синоптики предупреждали об усилении морозов еще в конце ноября, и на этой неделе холод в Харьковской области никуда не уходит: по новому прогнозу днем ожидается максимум -1°, а ночью термометры будут опускаться аж до -9°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели дневная температура будет колебаться от -5° до -1°, осадков не прогнозируют.

В пятницу, 27 ноября, днем будет -1°, ночью -2°, облачно с прояснениями, без осадков.

В субботу, 28 ноября, столбики термометров днем опустятся до -2°, а ночью - до -5°, облачность переменная, осадков не будет.

В воскресенье, 29 ноября, днем температура удержится на отметке -3°, ночью похолодает до -6°, облачно с прояснениями, без осадков.

В понедельник, 30 ноября, воздух прогреется днем лишь до -5° - это самый холодный дневной показатель недели, ночью ожидается -7°, облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют.

Во вторник, 1 декабря, температура останется на том же уровне: днем -5°, ночью -7°, облачно с прояснениями, без осадков.

В среду, 2 декабря, днем немного потеплеет - до -3°, а ночью похолодает до -8°, небо малооблачное, осадков не будет.

В четверг, 3 декабря, днем ожидается -1°, а ночью - самая холодная отметка всей недели, -9°, облачно с прояснениями, без осадков.

Итак, самым теплым в Харьковской области будет в начале и в конце недели - в пятницу, 27 ноября, и в четверг, 3 декабря, когда днем воздух прогреется до -1°. Самый холодный день - понедельник, 30 ноября, с дневным максимумом -5°. Перепад дневных температур за неделю составляет 4°, а ночью самый сильный мороз, -9°, прогнозируют на четверг, 3 декабря. Осадков в течение всей недели в области не ожидается.

Учитывая устойчивые морозы и ночные показатели ниже -5°, стоит одеваться теплее, в несколько слоев одежды, и уделить особое внимание людям пожилого возраста и детям. Дороги и тротуары в такие дни могут быть скользкими, поэтому передвигаться лучше осторожно, а долгое пребывание на улице в ночные и утренние часы, когда холоднее всего, стоит ограничить.

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