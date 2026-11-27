Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 28 ноября по 4 декабря: синоптики сообщают, что днем воздух будет прогреваться максимум до +2°, а ночью морозы будут усиливаться до -4°, осадков синоптики не прогнозируют.

Резкое похолодание уже фиксировали в регионе накануне, и следующая неделя не принесет существенного потепления. Одесскую область с 28 ноября по 4 декабря накроет стойкий ночной мороз, хотя днем температура все еще будет держаться около нулевой отметки.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, днем температура в течение недели будет колебаться от -1° до +2°, а ночью — от -4° до +2°. Осадков в эти дни на Одесчине не прогнозируют.

В субботу, 28 ноября, воздух днем прогреется до +2°, а ночью температура не опустится ниже +2°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков не ожидается.

В воскресенье, 29 ноября, днем термометры покажут +1°, а ночью похолодает до -1°. Облачность незначительная, осадков синоптики не прогнозируют.

В понедельник, 30 ноября, дневная температура опустится до -1°, а ночью похолодает до -3°. Облачность переменная, без осадков.

Во вторник, 1 декабря, днем все еще держится -1°, а ночью мороз усилится до -4°. Небо малооблачное, осадков не предвидится.

В среду, 2 декабря, столбики термометров днем будут подниматься до 0°, а ночью так же опускаться до -4°. Облачность незначительная, осадков не прогнозируют.

В четверг, 3 декабря, днем потеплеет до +1°, а ночью похолодает до -3°. Облачность переменная, без осадков.

В пятницу, 4 декабря, завершение недели принесет потепление днем до +2°, а ночью температура будет держаться на отметке -1°. Небо облачное с прояснениями, осадков не ожидается.

Самым теплым днем станет суббота, 28 ноября, когда воздух прогреется до +2°, а самыми прохладными днями — понедельник и вторник, 30 ноября и 1 декабря, с температурой -1°. Перепад дневных температур за неделю составит 3°, а ночные морозы будут усиливаться до -4° во вторник и среду. Осадков в течение всей недели на Одесчине не прогнозируют.

Поскольку ночью мороз будет достигать -4°, одесситам стоит одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста. Днем, несмотря на плюсовые отметки, ветер может усиливать ощущение холода, поэтому теплая одежда и обувь пригодятся на протяжении всей недели.

Ранее Politeka сообщала, синоптики предупредили о резком похолодании: прогноз погоды в одесской области на неделю.

Также Politeka сообщала, одесскую область накроет резкое похолодание: синоптики дали прогноз погоды на неделю с 25 ноября по 1 декабря.

Как сообщала Politeka, зима заявит о себе: синоптики дали прогноз погоды на неделю в одесской области с 24 по 30 ноября.