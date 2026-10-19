Графики отключения света в Киевской области на 20 октября предполагают временные перерывы в электроснабжении из-за плановых профилактических работ.

Графики отключения света в Киевской области и на 20 октября касаются жителей села Гайшин в Переяславской общине. По информации городского совета , специалисты ДТЭК Киевские региональные электросети будут проводить работы по повышению надежности сетей и предотвращению аварий. Ограничения намечены с 08:30 до 19:00.





Где не будет электроэнергии 20 октября

В селе Гайшин временные перерывы охватят несколько улиц. Жителям следует проверить номера домов в перечне.

Вишневая: 3, 5.

Гайова: 13, 15, 17, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39–44, 46, 48, 50–59, 62, 64, 64А, 66, 68, 72, 74, 76, 78.

Завирская: 2-20, в том числе дома 10А и 11-19.

Переясловская: 1, 4–7, 10, 11, 13–18, 19А, 20–34, 36, 38–45, 47, 49/1, 49/2, 53, 55, 55/1, 57, 59.

Покровская: 1-А.

Садовая: 5, 7.

Стаднийчука Ивана: 30.

Также в сообщении указаны адреса по улицам Набережной и Полевой, но номера домов не указаны. Отдельной строкой указана часть села без уточнения улицы.

Что следует учесть жителям

Графики отключения света в Киевской области на 20 октября помогут заранее спланировать бытовые дела. Если ваш адрес находится в списке, следует зарядить телефоны и другие необходимые устройства до начала работ.

Плановое время возобновления электроснабжения - 19:00. Актуальную информацию можно увидеть в сообщении Переяславского городского совета.