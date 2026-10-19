Графіки відключення світла в Київській області на 20 жовтня передбачають тимчасові перерви в електропостачанні через планові профілактичні роботи.

Графіки відключення світла в Київській області на 20 жовтня стосуються жителів села Гайшин у Переяславській громаді.



За інформацією міської ради, фахівці ДТЕК Київські регіональні електромережі проводитимуть роботи для підвищення надійності мереж та запобігання аваріям. Обмеження заплановані з 08:30 до 19:00.

Де не буде електроенергії 20 жовтня

У селі Гайшин тимчасові перерви охоплять кілька вулиць. Жителям варто перевірити номери будинків у переліку.

Вишнева: 3, 5.

Гайова: 13, 15, 17, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39–44, 46, 48, 50–59, 62, 64, 64А, 66, 68, 72, 74, 76, 78.

Завірська: 2–20, зокрема будинки 10А та 11–19.

Переяслівська: 1, 4–7, 10, 11, 13–18, 19А, 20–34, 36, 38–45, 47, 49/1, 49/2, 53, 55, 55/1, 57, 59.

Покровська: 1-А.

Садова: 5, 7.

Стаднійчука Івана: 30.

Також у повідомленні зазначені адреси на вулицях Набережній і Польовій, але номери будинків не наведені. Окремим рядком вказано частину села без уточнення вулиці.

Що варто врахувати мешканцям

Графіки відключення світла в Київській області на 20 жовтня допоможуть заздалегідь спланувати побутові справи. Якщо ваша адреса є у списку, варто зарядити телефони та інші необхідні пристрої до початку робіт.

Плановий час відновлення електропостачання — 19:00. Актуальну інформацію можна перевірити в повідомленні Переяславської міської ради.