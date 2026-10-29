Графики отключения света в Харьковской области на 30 октября снова меняются - на этот раз плановое отключение затронет город Люботин в Харьковском районе.
Электроэнергию будут отключать в пятницу, 30 октября, с 08:00 до 17:00 - без света жители останутся на девять часов подряд.
Об этом сообщает сайт Люботинской громады. Отключение связано с плановыми ремонтными работами на электросетях.
Под отключение попадут десятки улиц города. Среди них - Индустриальная, Историческая, Полтавский Шлях, Слобожанская, Транспортная, Садовая, Мира, а также переулки Вольный, Княжий, Солнечный и Ударный.
Кроме того, без электроэнергии останутся жители улиц Анатолия Абросимова, Андрея Гнидца, Валерия Лобановского, Василия Данилевского, а также многочисленных въездов - от Вольного и Гвардейского до Западного и Ахтырского.
Что делать жителям
Энергетики советуют заранее зарядить телефоны и павербанки, а также позаботиться о запасе воды. Полный перечень адресов опубликован на официальном сайте громады.
Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Харьковской области 23 октября: список адресов.
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