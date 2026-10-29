Графики отключения света в Харьковской области на 30 октября - энергетики предупреждают о плановом отключении с 08:00 до 17:00.

Графики отключения света в Харьковской области на 30 октября снова меняются - на этот раз плановое отключение затронет город Люботин в Харьковском районе.

Электроэнергию будут отключать в пятницу, 30 октября, с 08:00 до 17:00 - без света жители останутся на девять часов подряд.

Об этом сообщает сайт Люботинской громады. Отключение связано с плановыми ремонтными работами на электросетях.

Под отключение попадут десятки улиц города. Среди них - Индустриальная, Историческая, Полтавский Шлях, Слобожанская, Транспортная, Садовая, Мира, а также переулки Вольный, Княжий, Солнечный и Ударный.

Кроме того, без электроэнергии останутся жители улиц Анатолия Абросимова, Андрея Гнидца, Валерия Лобановского, Василия Данилевского, а также многочисленных въездов - от Вольного и Гвардейского до Западного и Ахтырского.

Что делать жителям

Энергетики советуют заранее зарядить телефоны и павербанки, а также позаботиться о запасе воды. Полный перечень адресов опубликован на официальном сайте громады.

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Харьковской области 23 октября: список адресов.

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