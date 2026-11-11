Графики отключения света в Харьковской области на ближайшие дни снова изменились. На 12 ноября запланированы плановые отключения электроснабжения сразу на нескольких улицах в городе Люботин.

Людей предупреждают, что без света придется провести почти весь рабочий день. Отключения продлятся около восьми часов - с утра и до самого вечера.

Об этом сообщает официальный сайт Люботинского городского совета. Энергетики опубликовали перечень адресов, где будут отключать свет.

Когда будут отключать свет

Первый блок отключений запланирован с 09:00:08 до 17:00:59 12 ноября. Под него попадают дома на улицах Вадима Соколова, Слобожанской, Харьковской, а также на переулках Романа Иващенко и Холодногорском.

Второй блок стартует чуть позже - с 09:00:58 и продлится так же до 17:00:59. В этот промежуток обесточат значительно больше адресов, в том числе на въездах Гвардейский, Березовский, Вишневый, Колонский и других.

Полный перечень охватывает десятки улиц: Ивана Багряного, Академика Амосова, Андрея Гнедця, Белогорская, Гвардейская, Железнодорожная, Коцюбинского, Курортная, Мерефянская и многие другие.

Что нужно знать жителям

Специалисты советуют заранее зарядить телефоны и пауэрбанки, а также позаботиться о запасе воды и еды, если дома работает электронасос или электроплита.

В громаде отмечают, что отключения плановые и связаны с ремонтными работами на электросетях. Время может немного смещаться в зависимости от темпа выполнения работ.

Ранее Politeka сообщала, 8 часов без света подряд: графики отключения электричества в Харьковской области на 10 ноября.

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