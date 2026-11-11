Графіки відключення світла у Харківській області на найближчі дні знову змінилися. На 12 листопада заплановані планові відключення електропостачання одразу на кількох вулицях у місті Люботин.
Людей попереджають, що без світла доведеться провести майже весь робочий день. Відключення триватимуть близько восьми годин - зранку і до самого вечора.
Про це повідомляє офіційний сайт Люботинської міської ради. Енергетики опублікували перелік адрес, де вимикатимуть світло.
Коли вимикатимуть світло
Перший блок відключень запланований з 09:00:08 до 17:00:59 12 листопада. Під нього потрапляють будинки на вулицях Вадима Соколова, Слобожанській, Харківській, а також на провулках Романа Іващенка та Холодногірському.
Другий блок стартує трохи пізніше - з 09:00:58 і триватиме так само до 17:00:59. У цей проміжок знеструмлять значно більше адрес, зокрема на в'їздах Гвардійський, Березівський, Вишневий, Колонський та інших.
Повний перелік охоплює десятки вулиць: Івана Багряного, Академіка Амосова, Андрія Гнідця, Білогірська, Гвардійська, Залізнична, Коцюбинського, Курортна, Мереф'янська та багато інших.
Що потрібно знати мешканцям
Фахівці радять заздалегідь зарядити телефони й павербанки, а також подбати про запас води та їжі, якщо вдома працює електронасос чи електроплита.
У громаді наголошують, що відключення планові і пов'язані з ремонтними роботами на електромережах. Час може трохи зміщуватися залежно від темпу виконання робіт.
Раніше Politeka повідомляла, 8 годин без світла поспіль: графіки відключення електрики в Харківській області на 10 листопада.
Також Politeka повідомляла, відключення світла в Харківській області на 4 листопада: опубліковано графіки.