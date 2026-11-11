Графіки відключення світла в Харківській області на 12 листопада будуть діяти 8 годин.

Графіки відключення світла у Харківській області на найближчі дні знову змінилися. На 12 листопада заплановані планові відключення електропостачання одразу на кількох вулицях у місті Люботин.

Людей попереджають, що без світла доведеться провести майже весь робочий день. Відключення триватимуть близько восьми годин - зранку і до самого вечора.

Про це повідомляє офіційний сайт Люботинської міської ради. Енергетики опублікували перелік адрес, де вимикатимуть світло.

Коли вимикатимуть світло

Перший блок відключень запланований з 09:00:08 до 17:00:59 12 листопада. Під нього потрапляють будинки на вулицях Вадима Соколова, Слобожанській, Харківській, а також на провулках Романа Іващенка та Холодногірському.

Другий блок стартує трохи пізніше - з 09:00:58 і триватиме так само до 17:00:59. У цей проміжок знеструмлять значно більше адрес, зокрема на в'їздах Гвардійський, Березівський, Вишневий, Колонський та інших.

Повний перелік охоплює десятки вулиць: Івана Багряного, Академіка Амосова, Андрія Гнідця, Білогірська, Гвардійська, Залізнична, Коцюбинського, Курортна, Мереф'янська та багато інших.

Що потрібно знати мешканцям

Фахівці радять заздалегідь зарядити телефони й павербанки, а також подбати про запас води та їжі, якщо вдома працює електронасос чи електроплита.

У громаді наголошують, що відключення планові і пов'язані з ремонтними роботами на електромережах. Час може трохи зміщуватися залежно від темпу виконання робіт.

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