Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 12 по 18 ноября обещает переменчивую погоду: максимум днем поднимется до +14°, минимум опустится до +6°, а синоптики прогнозируют осадки трижды в течение недели.

Прогноз погоды на прошедшую неделю показывал влияние антициклона на регион, а новая неделя с 12 по 18 ноября принесет переменчивую погоду с возможными осадками и перепадом температур до 8°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели будут колебаться от +6° до +14°, а ночные — от -1° до +9°.

В четверг, 12 ноября, днем ожидается +7°, ночью +1°, облачно с прояснениями, возможны осадки.

В пятницу, 13 ноября, воздух прогреется до +14° днем, ночью столбики термометров опустятся до +5°, облачно с прояснениями, без осадков.

В субботу, 14 ноября, температура удержится на отметке +9° днем и ночью, облачно с прояснениями, возможны осадки.

В воскресенье, 15 ноября, днем +6°, ночью +2°, малооблачно, без осадков.

В понедельник, 16 ноября, столбики термометров днем будут подниматься до +6°, а ночью опустятся до -1°, малооблачно, без осадков.

Во вторник, 17 ноября, днем +8°, ночью -1°, переменная облачность, без осадков.

В среду, 18 ноября, завершающий день недели принесет +12° днем и +4° ночью, облачно с прояснениями, возможны осадки.

Таким образом, самым теплым днем недели станет пятница, 13 ноября, с максимумом +14°, а самым прохладным будет воскресенье, 15 ноября, когда дневная температура не поднимется выше +6°. Перепад температур за неделю достигнет 8°. Осадки синоптики прогнозируют в четверг, 12 ноября, в субботу, 14 ноября, и в среду, 18 ноября.

В дни с возможными осадками стоит взять с собой зонт и быть внимательнее за рулем из-за скользкой дороги. Из-за ночных температур, которые местами опускаются ниже нуля, особенно в понедельник и вторник, пожилым людям лучше одеваться теплее, чтобы избежать переохлаждения.

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