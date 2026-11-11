Прогноз погоды на прошедшую неделю показывал влияние антициклона на регион, а новая неделя с 12 по 18 ноября принесет переменчивую погоду с возможными осадками и перепадом температур до 8°.
По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели будут колебаться от +6° до +14°, а ночные — от -1° до +9°.
В четверг, 12 ноября, днем ожидается +7°, ночью +1°, облачно с прояснениями, возможны осадки.
В пятницу, 13 ноября, воздух прогреется до +14° днем, ночью столбики термометров опустятся до +5°, облачно с прояснениями, без осадков.
В субботу, 14 ноября, температура удержится на отметке +9° днем и ночью, облачно с прояснениями, возможны осадки.
В воскресенье, 15 ноября, днем +6°, ночью +2°, малооблачно, без осадков.
В понедельник, 16 ноября, столбики термометров днем будут подниматься до +6°, а ночью опустятся до -1°, малооблачно, без осадков.
Во вторник, 17 ноября, днем +8°, ночью -1°, переменная облачность, без осадков.
В среду, 18 ноября, завершающий день недели принесет +12° днем и +4° ночью, облачно с прояснениями, возможны осадки.
Таким образом, самым теплым днем недели станет пятница, 13 ноября, с максимумом +14°, а самым прохладным будет воскресенье, 15 ноября, когда дневная температура не поднимется выше +6°. Перепад температур за неделю достигнет 8°. Осадки синоптики прогнозируют в четверг, 12 ноября, в субботу, 14 ноября, и в среду, 18 ноября.
В дни с возможными осадками стоит взять с собой зонт и быть внимательнее за рулем из-за скользкой дороги. Из-за ночных температур, которые местами опускаются ниже нуля, особенно в понедельник и вторник, пожилым людям лучше одеваться теплее, чтобы избежать переохлаждения.
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