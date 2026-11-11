Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 12 по 18 листопада обіцяє мінливу погоду: максимум удень підніметься до +14°, мінімум опуститься до +6°, а синоптики прогнозують опади тричі протягом тижня.

Прогноз погоди на минулий тиждень показував вплив антициклону на регіон, а новий тиждень з 12 по 18 листопада принесе мінливу погоду з можливими опадами та перепадом температур до 8°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури протягом тижня коливатимуться від +6° до +14°, а нічні — від -1° до +9°.

У четвер, 12 листопада, вдень очікується +7°, вночі +1°, хмарно з проясненнями, можливі опади.

У п’ятницю, 13 листопада, повітря прогріється до +14° вдень, вночі стовпчики термометрів опустяться до +5°, хмарно з проясненнями, без опадів.

У суботу, 14 листопада, температура утримається на позначці +9° вдень і вночі, хмарно з проясненнями, можливі опади.

У неділю, 15 листопада, вдень +6°, вночі +2°, малохмарно, без опадів.

У понеділок, 16 листопада, стовпчики термометрів вдень підійматимуться до +6°, а вночі опустяться до -1°, малохмарно, без опадів.

У вівторок, 17 листопада, вдень +8°, вночі -1°, мінлива хмарність, без опадів.

У середу, 18 листопада, завершальний день тижня принесе +12° вдень та +4° вночі, хмарно з проясненнями, можливі опади.

Отже, найтеплішим днем тижня стане п’ятниця, 13 листопада, з максимумом +14°, а найпрохолодніше буде в неділю, 15 листопада, коли денна температура не підніметься вище +6°. Перепад температур за тиждень сягне 8°. Опади синоптики прогнозують у четвер, 12 листопада, у суботу, 14 листопада, та в середу, 18 листопада.

У дні з можливими опадами варто взяти з собою парасолю та бути уважнішими за кермом через слизьку дорогу. Через нічні температури, що подекуди опускаються нижче нуля, особливо в понеділок і вівторок, людям похилого віку краще вдягатися тепліше, аби уникнути переохолодження.

Раніше Politeka повідомляла, синоптики попередили про різке похолодання: прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 10 по 16 листопада.

Також Politeka повідомляла, синоптики попередили про стрімку зміну температури: прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 9 по 15 листопада.

Як повідомляла Politeka, різке похолодання та дощі: прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 8 по 14 листопада.