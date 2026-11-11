Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 12 по 18 ноября обещает ощутимые перепады: днем воздух прогреется до +11°, а ночью похолодает до -3°, также синоптики трижды прогнозируют осадки.

Синоптики ранее уже предупреждали о резком ухудшении погоды в Харьковской области, и следующая неделя, с 12 по 18 ноября, также принесет жителям региона ощутимые перепады температуры - от +11° днем до -3° ночью.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели в Харьковской области будут колебаться в пределах от +4° до +11°.

В четверг, 12 ноября, днем воздух прогреется до +6°, а ночью охладится до +3°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В пятницу, 13 ноября, столбики термометров днем будут подниматься до +11° - это самый теплый день недели. Ночью же температура будет держаться на отметке +3°. Облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В субботу, 14 ноября, днем ожидается +9°, а ночью температура практически не опустится - лишь до +9°. Облачность с прояснениями, возможные осадки сохранятся.

В воскресенье, 15 ноября, днем потеплеет до +6°, ночью похолодает до +3°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В понедельник, 16 ноября, днем температура опустится до +5°, а ночью впервые за неделю уйдет в минус - до -3°. Небо будет малооблачным, осадков не ожидается.

Во вторник, 17 ноября, днем воздух прогреется лишь до +4° - это самый холодный день недели. Ночью температура удержится на отметке -2°. Малооблачно, без осадков.

В среду, 18 ноября, днем ожидается +8°, ночью - +1°. Облачно с прояснениями, синоптики снова прогнозируют возможные осадки.

Таким образом, самым теплым днем недели станет пятница, 13 ноября, с температурой +11°, а самым прохладным будет вторник, 17 ноября, когда днем не превысит +4°. Перепад температур за неделю достигает 7°. Осадки прогнозируют трижды - в пятницу, субботу и среду.

Из-за нестабильной погоды и резких перепадов температуры синоптики советуют жителям области одеваться теплее, особенно утром и вечером, когда разница между дневными и ночными показателями наиболее ощутима. Это касается прежде всего людей пожилого возраста и детей. В дни с осадками стоит иметь при себе зонт и быть осторожнее за рулем из-за возможной скользкой дороги.

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