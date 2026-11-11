Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 12 по 18 листопада обіцяє відчутні перепади: удень повітря прогріється до +11°, а вночі похолодає до -3°, також синоптики тричі прогнозують опади.

Синоптики раніше вже попереджали про різке погіршення погоди у Харківській області, і наступний тиждень, з 12 по 18 листопада, також принесе мешканцям регіону відчутні перепади температури - від +11° удень до -3° вночі.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури протягом тижня у Харківській області коливатимуться в межах від +4° до +11°.

У четвер, 12 листопада, вдень повітря прогріється до +6°, а вночі охолоне до +3°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів не прогнозують.

У п'ятницю, 13 листопада, стовпчики термометрів вдень підніматимуться до +11° - це найтепліший день тижня. Вночі ж температура триматиметься на позначці +3°. Хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують можливі опади.

У суботу, 14 листопада, вдень очікується +9°, а вночі температура практично не опуститься - лише до +9°. Хмарність з проясненнями, можливі опади збережуться.

У неділю, 15 листопада, вдень потеплішає до +6°, вночі похолодає до +3°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У понеділок, 16 листопада, вдень температура опуститься до +5°, а вночі вперше за тиждень піде в мінус - до -3°. Небо буде малохмарним, опадів не очікується.

У вівторок, 17 листопада, вдень повітря прогріється лише до +4° - це найхолодніший день тижня. Вночі температура утримається на позначці -2°. Малохмарно, без опадів.

У середу, 18 листопада, вдень очікується +8°, вночі - +1°. Хмарно з проясненнями, синоптики знову прогнозують можливі опади.

Отже, найтеплішим днем тижня стане п'ятниця, 13 листопада, з температурою +11°, а найпрохолодніше буде у вівторок, 17 листопада, коли вдень не перевищить +4°. Перепад температур за тиждень сягає 7°. Опади прогнозують тричі - у п'ятницю, суботу та середу.

Через нестабільну погоду та різкі перепади температури синоптики радять мешканцям області одягатися тепліше, особливо вранці та ввечері, коли різниця між денними й нічними показниками найбільш відчутна. Це стосується насамперед людей похилого віку та дітей. У дні з опадами варто мати при собі парасольку та бути обережнішими за кермом через можливу слизьку дорогу.

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