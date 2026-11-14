В 2027 году военным пенсионерам увеличат ежемесячную доплату за нетрудоспособных членов семьи: сейчас она составляет около 1300 грн, а может вырасти до 1439 грн.

Перерасчет пенсий военным в ПФУ продолжается, и уже есть новость о росте еще одной выплаты. В 2027 году отдельным категориям военных пенсионеров увеличат ежемесячную доплату за содержание нетрудоспособных членов семьи, сообщает ТСН со ссылкой на издание «На пенсии».

Размер этой надбавки напрямую привязан к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. Когда государство повышает этот показатель, вместе с ним растет и сумма доплаты.

Кто имеет право на надбавку

Доплату за содержание нетрудоспособных родственников начисляют бывшим военнослужащим, получающим пенсию за выслугу лет или по инвалидности. Причем речь именно об инвалидности I, II или III группы.

Главное требование - нетрудоспособный член семьи должен полностью находиться на содержании пенсионера и не получать собственных выплат от государства. То есть у него не должно быть пенсии по возрасту, социальной помощи, выплат по инвалидности или на детей.

Важно: если человек имеет право одновременно на пенсию и на несколько видов соцпомощи, ему платят лишь что-то одно - на выбор. Порядок начисления определяет закон № 2262-XII о пенсионном обеспечении военных. Надбавка не распространяется на бывших военнослужащих срочной службы.

Сколько будут платить в 2027 году

Надбавка составляет половину прожиточного минимума для нетрудоспособных. В проекте госбюджета на 2027 год этот минимум предлагают поднять с 2595 до 2878 гривен.

Сейчас доплата составляет примерно 1300 гривен в месяц. После повышения она может составить около 1439 гривен. То есть ежемесячная выплата вырастет ориентировочно на 139 гривен.

Как оформить доплату

Чтобы получать надбавку, военному пенсионеру нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины и подать документы, подтверждающие личность, родственные связи и факт содержания нетрудоспособного члена семьи.

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

документ, подтверждающий родственные связи (например, свидетельство о браке);

подтверждение совместного проживания и ведения хозяйства по одному адресу;

документ об отсутствии работы или предпринимательской деятельности.

После проверки документов специалисты Пенсионного фонда определят, соответствует ли заявитель требованиям закона. При положительном решении надбавку оформят и начнут выплачивать по действующим правилам.

Точную сумму доплаты назовут лишь после того, как госбюджет на 2027 год утвердят окончательно.

Ранее Politeka сообщала, как увеличить пенсию самостоятельно.

Также Politeka писала, какие выплаты назначают военнослужащим после службы.

Как сообщала Politeka, как пенсионеру самостоятельно увеличить выплату.