Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 13 по 19 ноября обещает дожди сразу четыре дня из семи и перепад дневной температуры до 7°: от +14° до +7°.

Предыдущий прогноз погоды для Днепропетровщины уже предупреждал об осадках, а новая неделя с 13 по 19 ноября принесет жителям области дожди сразу четыре дня из семи.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура в течение недели будет колебаться от +7° до +14°, а ночная — от -1° до +10°.

В пятницу, 13 ноября, воздух днем прогреется до +14°, ночью похолодает до +5°. Небо будет облачным с прояснениями, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В субботу, 14 ноября, столбики термометров днем опустятся до +7°, а ночью останутся на той же отметке +7°. Облачность минимальная, возможные осадки сохранятся.

В воскресенье, 15 ноября, днем температура удержится на отметке +7°, ночью опустится до +2°. Небо малооблачное, без осадков.

В понедельник, 16 ноября, днем по-прежнему +7°, а ночью похолодает до 0°. Облачность незначительная, осадков не прогнозируют.

Во вторник, 17 ноября, дневная температура сохранится на уровне +7°, а ночью воздух остынет до -1° — это самая холодная ночь недели. Небо малооблачное, без осадков.

В среду, 18 ноября, днем потеплеет до +13°, ночью +5°. Облачно с прояснениями, синоптики снова прогнозируют возможные осадки.

В четверг, 19 ноября, днем воздух прогреется до +11°, а ночью останется теплым — +10°. Небо облачное, возможны осадки.

Таким образом, самым теплым днем недели станет пятница, 13 ноября, с дневными +14°, а самой холодной — ночь на вторник, 17 ноября, когда термометры покажут -1°. Перепад дневной температуры за неделю достигнет 7°. Осадки синоптики прогнозируют в пятницу, субботу, среду и четверг.

В дождливые дни стоит иметь при себе зонт и быть осторожнее за рулем — дорожное покрытие может быть скользким. А из-за похолодания ночью, особенно во вторник, когда воздух остынет до -1°, людям пожилого возраста лучше одеваться теплее и избегать длительного пребывания на улице вечером и утром.

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