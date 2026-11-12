Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 13 по 19 листопада обіцяє дощі одразу чотири дні з семи та перепад денної температури до 7°: від +14° до +7°.

Попередній прогноз погоди для Дніпропетровщини вже попереджав про опади, а новий тиждень з 13 по 19 листопада принесе мешканцям області дощі одразу чотири дні з семи.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура впродовж тижня коливатиметься від +7° до +14°, а нічна — від -1° до +10°.

У п'ятницю, 13 листопада, повітря вдень прогріється до +14°, вночі похолодає до +5°. Небо буде хмарним з проясненнями, синоптики прогнозують можливі опади.

У суботу, 14 листопада, стовпчики термометрів вдень опустяться до +7°, а вночі залишаться на тій самій позначці +7°. Хмарність мінімальна, можливі опади збережуться.

У неділю, 15 листопада, вдень температура утримається на позначці +7°, вночі опуститься до +2°. Небо малохмарне, без опадів.

У понеділок, 16 листопада, вдень як і раніше +7°, а вночі похолодає до 0°. Хмарність незначна, опадів не прогнозують.

У вівторок, 17 листопада, денна температура збережеться на рівні +7°, а вночі повітря охолоне до -1° — це найхолодніша ніч тижня. Небо малохмарне, без опадів.

У середу, 18 листопада, вдень потеплішає до +13°, вночі +5°. Хмарно з проясненнями, синоптики знову прогнозують можливі опади.

У четвер, 19 листопада, вдень повітря прогріється до +11°, а вночі залишиться теплим — +10°. Небо хмарне, можливі опади.

Отже, найтеплішим днем тижня стане п'ятниця, 13 листопада, з денними +14°, а найхолоднішою — ніч проти вівторка, 17 листопада, коли термометри покажуть -1°. Перепад денної температури за тиждень сягне 7°. Опади синоптики прогнозують у п'ятницю, суботу, середу та четвер.

У дощові дні варто мати при собі парасолю та бути обережнішими за кермом — дорожнє покриття може бути слизьким. А через похолодання вночі, особливо у вівторок, коли повітря охолоне до -1°, людям похилого віку краще вдягатися тепліше і уникати тривалого перебування на вулиці ввечері та вранці.

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