Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 14 по 20 ноября обещает резкий перепад температуры: днем воздух прогреется от +7° до +14°, а осадки синоптики прогнозируют трижды за неделю.

Новый прогноз погоды для Днепропетровщины уже предупреждал о дождях накануне. Теперь синоптики расширили прогноз: с 14 по 20 ноября область ждет резкий перепад температуры — от +7° в начале недели до +14° в середине, а осадки возможны трижды в течение семи дней.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, на протяжении недели с 14 по 20 ноября дневная температура в Днепропетровской области будет колебаться от +7° до +14°.

В субботу, 14 ноября, днем ожидается +7°, ночью тоже +7°, небо малооблачное, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В воскресенье, 15 ноября, днем температура удержится на отметке +7°, ночью похолодает до +4°, облачность переменная, без осадков.

В понедельник, 16 ноября, днем также +7°, а ночью столбики термометров опустятся до 0°, небо малооблачное, осадков не прогнозируют.

Во вторник, 17 ноября, днем удержится +7°, ночью также 0°, облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В среду, 18 ноября, воздух прогреется до +14° — это самый теплый день недели, ночью +7°, облачно с прояснениями, без осадков.

В четверг, 19 ноября, днем удержится +14°, ночью потеплеет до +11°, облачно с прояснениями, возможны осадки.

В пятницу, 20 ноября, температура снизится до +7° днем и +6° ночью, облачно с прояснениями, без осадков.

Таким образом, самым теплым днем недели станет среда, 18 ноября, с температурой +14°, а самым холодным — суббота, 14 ноября, когда днем ожидается лишь +7°. Перепад температур за неделю достигнет 7°. Осадки синоптики прогнозируют трижды — в субботу, 14 ноября, во вторник, 17 ноября, и в четверг, 19 ноября.

Учитывая такую изменчивость погоды, жителям области стоит одеваться многослойно, чтобы легко подстраиваться под смену температуры в течение дня, а в дни с возможными осадками — не забывать зонт и быть осторожными на дороге из-за скользкости.

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