Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 14 по 20 ноября обещает дожди четыре дня и колебания температуры от +7° до +14°, сообщают синоптики Укргидрометцентра.

Предыдущий прогноз погоды для Одесской области уже предупреждал о перепадах температур, а новая неделя с 14 по 20 ноября добавит еще и дожди — синоптики прогнозируют осадки сразу четыре дня.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в Одесской области в течение недели с 14 по 20 ноября будут колебаться от +7° до +14°, а ночные — от +3° до +11°.

В субботу, 14 ноября, воздух днем прогреется лишь до +7°, ночью также удержится +7°. Небо будет облачным с прояснениями, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В воскресенье, 15 ноября, днем останется +7°, а ночью похолодает до +4°. Облачность уменьшится — ожидается малооблачная погода без осадков.

В понедельник, 16 ноября, столбики термометров днем поднимутся до +11°, ночью — до +7°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков не прогнозируют.

Во вторник, 17 ноября, температура днем достигнет +13°, ночью опустится до +10°. Ожидается облачная погода с возможными осадками.

В среду, 18 ноября, погода достигнет недельного максимума: днем +14°, ночью +11°. Небо будет облачным с прояснениями, возможны осадки.

В четверг, 19 ноября, температура днем опустится до +11°, ночью останется на той же отметке +11°. Облачно, синоптики прогнозируют осадки.

В пятницу, 20 ноября, неделя завершится похолоданием: днем +8°, ночью лишь +3°. Небо станет малооблачным, без осадков.

Итак, самым теплым днем недели станет среда, 18 ноября, с максимумом +14°, а самый прохладный дневной воздух ожидается в субботу, 14 ноября, — лишь +7°. Перепад температур за неделю достигнет 7°. Осадки синоптики прогнозируют в субботу, вторник, среду и четверг.

Из-за неустойчивой погоды с частыми осадками одесситам стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем из-за мокрой дороги. В дни с ночными температурами +3…+4° стоит одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста.

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