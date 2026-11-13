Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 14 по 20 листопада обіцяє дощі чотири дні та коливання температури від +7° до +14°, повідомляють синоптики Укргідрометцентру.

Попередній прогноз погоди для Одеської області вже попереджав про перепади температур, а новий тиждень з 14 по 20 листопада додає ще й дощі — синоптики прогнозують опади одразу чотири дні.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури в Одеській області протягом тижня з 14 по 20 листопада коливатимуться від +7° до +14°, а нічні — від +3° до +11°.

У суботу, 14 листопада, повітря вдень прогріється лише до +7°, вночі також триматиметься +7°. Небо буде хмарним з проясненнями, і синоптики прогнозують можливі опади.

У неділю, 15 листопада, вдень залишиться +7°, а вночі похолодає до +4°. Хмарність зменшиться — очікується малохмарна погода без опадів.

У понеділок, 16 листопада, стовпчики термометрів вдень піднімуться до +11°, вночі — до +7°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів не прогнозують.

У вівторок, 17 листопада, температура вдень сягне +13°, вночі опуститься до +10°. Очікується хмарна погода з можливими опадами.

У середу, 18 листопада, погода досягне тижневого максимуму: вдень +14°, вночі +11°. Небо буде хмарним з проясненнями, можливі опади.

У четвер, 19 листопада, температура вдень опуститься до +11°, вночі залишиться на тій самій позначці +11°. Хмарно, синоптики прогнозують опади.

У п’ятницю, 20 листопада, тиждень завершиться похолоданням: вдень +8°, вночі лише +3°. Небо стане малохмарним, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане середа, 18 листопада, з максимумом +14°, а найпрохолодніше повітря вдень очікується в суботу, 14 листопада, — лише +7°. Перепад температур за тиждень сягне 7°. Опади синоптики прогнозують у суботу, вівторок, середу та четвер.

Через нестійку погоду з частими опадами одеситам варто мати при собі парасольку та бути обережними за кермом через мокру дорогу. У дні з нічними температурами +3…+4° варто одягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку.

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