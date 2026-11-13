В Николаеве пересматривают тарифы на проезд в общественном транспорте. Электротранспорт подорожает до 20 гривен, а проезд в автобусах - от 25 до 35 гривен в зависимости от расстояния.

В Николаеве пересматривают тарифы на проезд в общественном транспорте. Исполком городского совета опубликовал проекты решений о подорожании автобусов, трамваев и троллейбусов. Похожее решение готовят и в других регионах: ранее Politeka сообщала, что подорожание проезда затронуло Черкасскую область.

Для частных автобусных перевозчиков предлагают дифференцированную стоимость в зависимости от расстояния поездки. До 10 км - 25 гривен, до 25 км - 30 гривен, свыше 25 км - 35 гривен.

Сколько будет стоить электротранспорт

Трамваи и троллейбусы подорожают до 20 гривен за одну поездку. Новые тарифы для электротранспорта, если решение примут, заработают с 1 декабря 2026 года.

Предусмотрены и более дешевые варианты оплаты. Разовый билет по QR-коду будет стоить 18 гривен, для студентов со студенческим билетом - 10 гривен.

Отдельно прописали цены на проездные. На день для трамвая и троллейбуса - 55 гривен, на два дня - 100 гривен. На неделю: 200 гривен на один вид транспорта или 300 на оба. Месячный проездной - 720 гривен на один вид или 1080 гривен на оба.

Коммунальные автобусы и льготы для школьников

Для коммунального предприятия «Миколаївпастранс» предлагают установить стоимость поездки 25 гривен. Новые тарифы для автобусов начнут действовать с 14 ноября 2026 года.

Школьники получат льготы. В автобусах частных перевозчиков ученики 1-12 классов будут платить 50% стоимости по ученическому билету с 1 сентября до 1 июня. В автобусах «Миколаївпастрансу» на время военного положения проезд для учеников будет бесплатным.

Какие тарифы действуют сейчас

Сейчас в Николаеве действуют тарифы, утвержденные в апреле 2026 года. До 10 км - 18 гривен, свыше 10 км - 20 гривен. До отдаленных микрорайонов дороже: Матвеевка и Большая Корениха - 25 гривен, Малая Корениха - 30 гривен.

Изменения коснутся девяти предприятий, обслуживающих городские маршруты: «Приватавтолюкс», «Євротранстехсервіс», «ІВА», «Еталонавто», «МІС», «ТФТ», «Гуріг-сервіс», «Авто-Віола» и «Алан-Техно».

Проекты решений опубликованы на сайте Николаевского городского совета.

Ранее Politeka сообщала, сколько теперь стоят автобусные билеты из Кривого Рога.

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