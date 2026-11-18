Графики отключения света в Харьковской области на 19 ноября касаются жителей города Люботин, где плановое отключение продлится больше 8 часов.

Графики отключения света в Харьковской области на этой неделе снова изменились - часть жителей города Люботин останется без электроэнергии больше чем на 8 часов.

Плановое отключение запланировано на четверг, 19 ноября, и продлится с 09:00 до 17:00. Электричество отключат жителям сразу нескольких улиц в Харьковском районе.

Об этом сообщает официальный сайт городского совета Люботина. Работы по обслуживанию сетей будут проводить энергетики, поэтому света не будет в указанный промежуток времени.

Больше всего домов под отключение попадает на улице Змагання. Здесь без электроэнергии останется около 60 домов, в частности д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30/1, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47/1, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62А, 63/1, 67, 68, 69, 72.

Также электроснабжение прекратят на улице Всеволода Нестайка. Здесь обесточат дома с 10 по 23 номер, включая д. 15А.

На улице Валковской без света останутся дома 2/65, 3, 4, 5, 6, 6/А, 7, 8, 9, а также д. 10А. Кроме того, под отключение попадают дома 3, 4, 5, 7 на въезде Змагання и д. 42 на улице Романа Лысенко.

Сколько продлится отключение

Согласно графику, электроснабжение восстановят после 17:00. Точное время восстановления будет зависеть от завершения плановых работ на сетях.

Жителям советуют заранее зарядить телефоны и павербанки, а при необходимости - подготовить запас воды и еды на день.

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