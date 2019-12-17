Украинская президентская чета находится с официальным визитом в столице Азербайджана Баку

Как передает Politeka.net, первая леди Елена Зеленская поделилась снимками в своем микроблоге в Инстаграм. Супруга президента посетила Украинский женский бизнес-клуб в Азербайджане, где ее тепло встретили. Елена предстала в весьма изысканном образе и сумела отличиться от остальных. На ней был строгий брючный костюм и кремового цвета блуза под ним. Черный пояс на талии, а также идеальная укладка и нежный макияж дополнили образ первой леди. Примечательно, что судя по фото, она была единственной женщиной в брюках - остальные представительницы бизнес-клуба были в платьях и юбках. Также на одном из кадров Зеленская держит в руках букет из подсолнухов.

"Там, где украинцы, всегда душевно. Сегодня в очередной раз убедилась. Ведь Украинский женский бизнес-клуб в Азербайджане - яркое доказательство этого. Девушки не только нашли друг друга для коллаборации, но и сплотились вокруг идеи популяризировать украинцев в чужой стране. Каждая из них - успешная бизнес-леди, которая стоит подражания, и вдохновенная промоутерка своей родной земли. Очень благодарна за искреннее желание делиться нашим лучшим!", - подписала снимки супруга президента.

Комментирующие пришли в восторг от образа первой леди и рассыпались в комплиментах.

"Ви як ляля, гарнюня така🌹🌹🌹"

"Дуже гарні жіночки😍,але наша леді найкраща😘😘😘!!!🌹"

"Оце красота супер 👍🌷🌷🌷😏😉🙌.Так повинно бути!Молодці!!"

"Наша любимая Первая Леди! Как солнышко, светлая,"

"Такая обаятельная 🧚‍♀️"

Ранее мы сообщали, Зеленская покорила пользователей сети своим нарядом во время посещения школ в Черкасской области. Для этого события первая леди выбрала черные брюки, свободный вязаный свитер коричнего цвета, а образ дополнила широким ремнем.

"Работаем над реформой школьного питания, аудит сейчас в активной фазе. Отчет и статистика, безусловно, полезны, но я хочу увидеть ситуацию собственными глазами. Выводы: витаминов в меню не хватает ученикам повсюду. А еще – условий для приготовления и потребления пищи", – написала она под постом.

Напомним, дочь Зеленского не удержалась, показала младшего брата и семейные апартаменты.

Как сообщала Politeka, Елена Зеленская показала новый стиль, украинцы обомлели: "Какая же она..."