В Украине в ближайшее время будет достаточно тепло, как для второй половины зимы

Погода подготовила украинцам настоящие «американские горки»

На Николая, 19 декабря, в Украине будет сухо и более менее тепло. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Facebook-публикацию синоптика Наталии Диденко:

«Температура еще остается достаточно высокой. В южной части страны и западных областях в течение дня +8 - +13», - отмечает автор. Вместе с тем известно, что на остальной территории предусматриваются температуры немного ниже:

«От 5 до +9 градусов. Осадков 19 декабря в Украине не будет». Небольшое снижение температуры воздуха также ожидается в Киеве:

«Максимально днем +6, +7 градусов. Осадки маловероятны. 20-го декабря похолодает еще на 2-4 градуса». Вместе с тем, отмечает специалист, на следующий день, 21 декабря, температура воздуха снова повысится.

На Востоке следует ожидать серьезных порывов ветра:

«Северо-восточный, порывистый, до сильного, осторожно!».

Как сообщалось ранее, в последние дни погода ставит украинцев в тупик: зима будто бы взбесилась. Специалисты утверждают, климат меняется, и невероятное потепление, которое мы сейчас можем наблюдать, продлится и далее. А закончится все тем, что зима сократится, "потеряв" один месяц, и станет не такой суровой, как была ранее.

О кардинальной смене климата ранее заявила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеоинститута Вера Балабух. По ее словам, за год температура повышается на 0,1 градус, а к концу 21 века в Украине станет жарче уже на 3,2 градуса. Это по среднеоптимистическому прогнозу. Следуя из этого, теплый период может стать больше до 2-3 недель.

"Холодный период может стать еще на месяц короче, а суровость зимы уменьшится. Если в полярных широтах средняя за год температура вырастет на 8 градусов, то это уже увеличение продолжительности теплого периода на восемьдесят дней", – отметила Балабух.

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