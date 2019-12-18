Елена Зеленская подготовила специальный проект для украинских детей ко Дню святого Николая

Как сообщает Politeka, первая леди Украины по случаю праздника превратила Дом с химерами в «Дом таинственного Н…». В этом ей помогала Елена Коляденко. Вместе женщины создали на территории официальной резиденции фантастическую локацию, на которой дети смогут принять участие в настоящем новогоднем детективе. В комнатах Дома с химерами приглашенным детям предстоит выполнять задания, решать головоломки и разгадывать тайны в декорациях сказочного интерактива.

По случаю запуска проекта Офис президента поделился тематическим снимком Зеленской, на котором жена главы государства наряжает елку в компании сказочных героев: живого снеговика, а также кота и мыши в человеческой одежде.

Зеленская пояснила, что этот проект будет пилотным.

«Мы пока тестируем такой формат. Если он понравится детям, я хотела бы сделать это событие традиционным и доступным для большего количества детей», - пояснила первая леди.

Ожидается, что Дом с химерами посетят более 1 тыс. социально незащищенных детей в возрасте от 7 до 12 лет.

Отметим, что сам президент 18 декабря после возвращения из Азербайджана отправился с визитом в село Красная Слободка на Киевщине.

Ранее мы писали о том, что Зеленская посетила Украинский женский бизнес-клуб в Азербайджане, где ее тепло встретили. Елена предстала в весьма изысканном образе и сумела отличиться от остальных. На ней был строгий брючный костюм и кремового цвета блуза под ним. Черный пояс на талии, а также идеальная укладка и нежный макияж дополнили образ первой леди. Примечательно, что судя по фото, она была единственной женщиной в брюках - остальные представительницы бизнес-клуба были в платьях и юбках. Также на одном из кадров Зеленская держит в руках букет из подсолнухов.

"Там, где украинцы, всегда душевно. Сегодня в очередной раз убедилась. Ведь Украинский женский бизнес-клуб в Азербайджане - яркое доказательство этого ", - подписала снимки супруга президента.

Напомним, Елена Зеленская показала новый стиль, украинцы обомлели.

Как сообщала Politeka, Елена Зеленская одним жестом показала отношение к украинцам.

Также Politeka писала, что Елену Зеленскую заметили с Разумковым: пока мужа нет дома.