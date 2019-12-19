На оккупированной территории Донецкой области существенно возросло количество боевиков, которые поступают в больницу с туберкулезом

Информация об этом появилась в Twitter «Департамента АНТИ пропаганды днр» .

В скрине из группы «Подслушано Горловка» говорится о том, что количество новых случаев заболевания туберкулезом среди военнослужащих возросло якобы из-за учений, которые проходили в начале декабря.

Медсестра, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что у большинства поступивших ранняя стадия болезни, но есть боевики и с открытой формой туберкулеза.

«Это немецкая палочка Коха распыляется натовскими беспилотниками», «Карма - неумолима и неотвратима!», – пишут в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, что в Донецке боевики собирают деньги на протез бывшему вояке «Оплота», который результате ранения остался без ноги. «Республика» назначила защитнику, у которого четверо детей, аж две с половиной тысячи рублей пенсии. Кроме того, ему выделили бесплатный протез, который очень быстро приказал долго жить.

Теперь «побратимы» решили помочь «ветерану» и скинуться, кто сколько может, чтобы обеспечить Сергея качественным протезом, который закажут в Ростове, а также просят поделиться детскими вещами для семьи боевика.

Мы также рассказывали о том, что уже несколько недель в больницах Донецка раненых «защитников» не кормят ужином из-за нехватки финансирования. Более того, родственникам приходится покупать лекарства для послеоперационного восстановления.

Напомним, жители ОРДЛО признались, что думают о ситуации на Донбассе.

Как сообщала Politeka, молодого боевика "ДНР" отправили на "концерт" Кобзона.

Также Politeka писала, что экс-главарь "ДНР" разразился бредом о походе на Киев.