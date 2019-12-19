Еще больше украинцев стали считать Россию страной-агрессором

Подобный результат показал опрос социологической группы "Рейтинг".

Так, за последний месяц количество украинцев, считающих, что Россия является страной-агрессором по отношению к нашему государству, выросло на 6 процентов (с 64% до 70%).

21% опрошенных придерживаются противоположного мнения. Таковых, кто не считают действия РФ враждебными, больше всего на юге и востоке Украины.

Также респонденты ответили на вопросы по Донбассу. А именно: 38% поддерживают идею прекращения военных действий и признания территорий временно оккупированными и замораживание конфликта, 22% - за предоставление этим территориям статуса автономии в составе Украины. Только 8% респондентов за их полное отделение.

Четверть опрошенных считают, что для установления мира на Донбассе нужно меньше одного года. Треть респондентов утверждают, что для этого требуется от одного до пяти лет. 16% - более пяти лет. Лишь 7% отмечают, установить мир на оккупированном Донбассе невозможно.

Ранее мы сообщали о результатах опроса "Рейтинга" по поводу правления президента Владимира Зеленского. Поддержка последнего выросла - после "нормандского саммита" и встречи с российским лидером Владимиром Путиным.