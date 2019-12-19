Рейтинг президента Владимира Зеленского вновь пошел вверх

Об этом говорится в результатах соцопроса, который был проведен группой Рейтинг.

Социологи сообщают, что за последние две недели уровень удовлетворенности работой главы государства Владимира Зеленского среди украинцев вырос с 53 до 62%, а недовольства - уменьшился с 33 до 25%.

40% опрошенных респондентов отметили, что Украина движется в правильном направлении, 38% - в неправильном. Еще 22% украинцев не смогли ответить.

Лидером электоральных симпатий среди украинцев продолжает оставаться партия "Слуга народа". Ее поддерживают 48% тех опрошенных респондентов, которые определились и готовы принять участие в парламентских выборах.

На втором месте среди симпатий - ОПЗЖ, которую поддерживают 11% респодентов; на третьем - ЕС с 9% поддержки.

Социологи также подчеркнули, что глава государства Владимир Зеленский возглавляет рейтинг доверия украинцев (67% - положительно, 25% - не доверяют). Следующим в рейтинге оказался спикер Парламента Дмитрий Разумков (28% и 44% соответственно), тройку замкнул нардеп Святослав Вакарчук (28% и 59%).

Ранее мы сообщали о том, что рейтинг президента Владимира Зеленского впервые зашатался после президентских выборов.

Как заявил социолог Владимир Паниотто, это связано с подписанием так называемой «формулы Штайнмайера», на которую общество отреагировало массовыми протестами.

Паниотто отметил, что поддержка Владимира Зеленского среди населения упала сразу на 7%. Он утверждает, что этот случай — беспрецедентный, потому что и результат на выборах у Владимира Зеленского был такой, которого в Украине еще не было.

Однако, как утверждает социолог, ситуация на фоне падения рейтинга президента положительная, поскольку предшественники с другими экспертами прогнозировали другую ситуацию.

Напомним, стало известно имя тайного спонсора Зеленского: и это не Коломойский.

Как сообщала Politeka, Зеленского «в народ» не пустят: раскрыта стратегия шоумена на выборах президента.

Также Politeka писала, что рейтинг партии «Слуга народа» Зеленского растет.