Елена Зеленская поделилась фотографиями из больницы

Как сообщает Politeka со ссылкой на Офис президента, в День святого Николая первая леди Украины посетила Киевскую областную детскую больницу в городе Боярке. В ходе своего визита жена президента навестила маленьких пациентов, а также побывала в отделении неонатологии, где находятся роженицы с преждевременно рожденными детьми.

Зеленская пообщалась с новоиспеченными матерями и медицинскими работниками, а также ознакомилась с новыми методами лечения и терапии.

Для детей постарше первая леди организовала анимированное представление с участием фокусника и сказочных персонажей.

«В такой светлый добрый день везде должно быть радостно. Поэтому святой Николай просил передать вам праздник. А для родителей самый большой подарок – ваше здоровье. Поэтому выздоравливайте поскорее!», - обратилась Зеленская к маленьким пациентам.

В Офисе президента опубликовали снимки первой леди из больницы. Для встречи с маленькими украинцами жена президента выбрала простой, но при этом стильный образ – темно-зеленый гольф и черную юбку чуть ниже колена. На некоторых снимках Зеленская предстала также в больничном халате.

Ранее мы писали о том, что Елена Зеленская подготовила специальный проект для украинских детей ко Дню святого Николая.

Первая леди Украины по случаю праздника превратила Дом с химерами в «Дом таинственного Н…». В этом ей помогала Елена Коляденко. Вместе женщины создали на территории официальной резиденции фантастическую локацию, на которой дети смогут принять участие в настоящем новогоднем детективе. В комнатах Дома с химерами приглашенным детям предстоит выполнять задания, решать головоломки и разгадывать тайны в декорациях сказочного интерактива.

По случаю запуска проекта Офис президента поделился тематическим снимком Зеленской, на котором жена главы государства наряжает елку в компании сказочных героев: живого снеговика, а также кота и мыши в человеческой одежде.

Напомним, Елена Зеленская показала новый стиль, украинцы обомлели.

Как сообщала Politeka, Елена Зеленская одним жестом показала отношение к украинцам.

Также Politeka писала, что Елену Зеленскую заметили с Разумковым: пока мужа нет дома.