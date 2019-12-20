Боевики так называемой "ДНР" понесли новые потери

Об этом сообщил блогер Necro Mancer на своей странице в Twitter.

В этот раз умер от болезни 31 летний Александр Морозов, известный под кличкой Пушкин.

Как сказано в сообщении, в понедельник, 16 декабря, умер уроженец Донецка Александр Сергеевич Морозов, известный под кличками "Мороз" и "Пушкин". Причиной смерти стала болезнь, но какая именно не уточняется.

"Неужели Вассерман его победил? Не подходите к ним близко", - пишут в комментариях, намекая на известное венерическое заболевание.

На сепаратистских сайтах, скрины которых опубликовал автор поста, упоминается, что "Пушкин" принимал участие в боях за Дебальцево.

«И хороший позывной он себе взял: это как черная метка. Сколько уже "Морозов" зажмурились!!!», - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что на оккупированной территории Донецкой области существенно возросло количество боевиков, которые поступают в больницу с туберкулезом.

Так, в группе «Подслушано Горловка» говорится о том, что количество новых случаев заболевания туберкулезом среди военнослужащих возросло якобы из-за учений, которые проходили в начале декабря.

Медсестра, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что у большинства поступивших ранняя стадия болезни, но есть боевики и с открытой формой туберкулеза.

«Это немецкая палочка Коха распыляется натовскими беспилотниками», «Карма - неумолима и неотвратима!», – пишут в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, что в Донецке боевики собирают деньги на протез бывшему вояке «Оплота», который результате ранения остался без ноги. «Республика» назначила защитнику, у которого четверо детей, аж две с половиной тысячи рублей пенсии. Кроме того, ему выделили бесплатный протез, который очень быстро приказал долго жить.

Напомним, жители ОРДЛО признались, что думают о ситуации на Донбассе.

Как сообщала Politeka, молодого боевика "ДНР" отправили на "концерт" Кобзона.

Также Politeka писала, что экс-главарь "ДНР" разразился бредом о походе на Киев.