Появился новый прогноз погоды на Новогоднюю ночь

О том, чего ждать украинцам, рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Так, согласно прогнозу, в ночь на первое января 2020 года в Киеве ожидается -2-4 градуса и без осадков.

«Будет гололедица, поэтому лучше позаботиться о "зимней резине" для вашей новогодней обуви», - предупредила синоптик.

Погода в Киева пока будет теплой, а снижение температуры воздуха начнется 28 декабря.

Основные осадки предполагаются в ближайшие воскресенье, понедельник, вторник. Однако это будут дожди.

Насчет снега, то он вероятный 29 декабря, хотя и небольшой.

Ранее мы писали о том, что в последние дни погода ставит украинцев в тупик: зима словно взбесилась.

Специалисты утверждают, что климат меняется, и невероятное потепление, которое мы сейчас можем наблюдать, продлится и дальше. А закончится все тем, что зима сократится, "потеряв" один месяц, и станет не такой суровой, как раньше.

О кардинальном изменении климата ранее заявила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеоинститута Вера Балабух. По ее словам, за год температура повышается на 0,1 градус, а к концу 21 века в Украине станет жарче уже на 3,2 градуса. Это по среднеоптимистическому прогнозом. Следуя из этого, теплый период может стать больше до 2-3 недель.

"Холодный период может стать еще на месяц короче, а суровость зимы уменьшится. Если в полярных широтах средняя за год температура вырастет на 8 градусов, то это уже увеличение продолжительности теплого периода на восемьдесят дней", – подчеркнула Балабух.

Ранее мы сообщали, врач рассказала, как зима влияет на организм человека.

Зима — это стресс для всего организма и как бы мы не пытались этого отрицать, а оставаться здоровым в холодное время года сложнее, чем летом.

По ее словам, больше всего рискуют пожилые люди. Также к группе риска относятся дети и беременные женщины.

Напомним, погодная аномалия атакует Украину, синоптики предупредили об опасности.

Как сообщала Politeka, погодные качели украинцев испытают на прочность, подробный прогноз.

Также Politeka писала, что аномальная погода накроет Украину, зима снова удивит.